「桶川事件」翻版！日女9次報案遭跟騷不理枉死 警坦承怠職謝罪

神奈川縣警察本部部長和田薫在記者會上鞠躬謝罪，致歉無論是分局還是縣警本部都存在組織和結構問題。（圖擷自YouTube）

2025/09/04 14:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市20歲女子岡﨑彩咲陽過去1年間多次向警方投訴遭前男友白井秀征跟騷恐嚇，但警方並未妥善處哩，最後導致岡﨑彩咲陽慘遭前男友殺害，引發廣大爭議；今（4日）神奈川縣警察本部公布調查結果，坦承警方怠忽職守，流於形式，有專家痛批這起案件有如「桶川事件」重演。

綜合日本媒體報導，20歲女子岡﨑彩咲陽在去年12月起先後9次向川崎臨港警局投訴遭到27歲前男友白井秀征跟騷恐嚇，擔心自身安危，但警方並未積極處理，最後女子在12月20日失蹤，直接今年4月員警才去搜查前男友住處，發現岡﨑彩咲陽屍體；家屬痛批警方處理，引發廣大爭議。

今神奈川縣警察本部召開記者會，公布調查結果，坦承警方怠忽職守，在12月接獲9次投訴遭跟蹤期間，所有接到電話的員警都低估了情況嚴重性及迫切性，幾乎沒有初步應對措施。

而在家屬報案受害者失蹤後，警方未意識到受害者處於危險之中，錯失了根據犯罪背景進行調查的先機；同時警局未諮詢縣警本部就自行做出處理，縣警本部儘管掌握了部分信息，但並未採取積極行動，報告書總結道：「處理跟蹤案件等問題的各項制度都流於形式，未能發揮作用」。

神奈川縣警察本部部長和田薫在記者會上鞠躬謝罪，致歉無論是分局還是縣警本部都存在組織和結構問題，「對我們的不當應對深感抱歉。我們對遇難女性致以最深切的慰問」，全體警員針對此次調查所發現的問題全面改善，防止事件再次發生。

受害者父親表示，警方承認他們的處理方式完全錯誤，但謝罪並不能讓我的女兒回來，「如果警方從一開始就做出正確的處置，這種情況就不會發生。我希望沒有人會像我的女兒受到一樣的傷害。」

千葉大學跟蹤對策專家後藤弘子痛批，在過去發生過多次跟蹤狂殺人事件後，這次警方應對措施的糟糕程度令人感到震驚，簡直是「桶川事件」翻版。

1999年10月在埼玉縣桶川市高崎線桶川站前1名女大學生當街被刺殺，而案件調查則揭發兇手對死者近10個月的纏擾和埼玉縣警察的不作為，「桶川事件」引發輿論沸騰，最終日本日本於2000年制定《纏擾防治法》。

後藤弘子嘆，儘管《纏擾防治法》制定妥善應對跟蹤和家庭暴力案件的機制，但卻沒有發揮作用，主因是警方仍然沒有擺脫「這只是情侶吵架」的觀念。

