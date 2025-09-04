為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    和習近平私聊器官移植、長生不老收音外流 普廷承認了！

    中國今於北京舉行閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩共同亮相天安門城樓。（美聯社）

    中國今於北京舉行閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩共同亮相天安門城樓。（美聯社）

    2025/09/04 13:17

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（3日）在北京天安門廣場主持閱兵儀式，期間與俄羅斯總統普廷談論到「器官移植」、「長生不老」議題收音流出，震驚全球。對此，普廷承認確實有這段對話，他表示：「主席（習近平）有談到這件事。」中國外交部與《央視》則尚未回應。

    根據《BBC》、《路透》等媒體的直播影片可見，習近平昨日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突然表示，隨著生物技術的發展，人類的器官可不斷的移植，「越活越年輕」甚至可以「長生不老」，而習近平聽完翻譯口述，親口回答，本世紀人類可能「可以活到150歲」。而這段對話全被一支麥克風收錄下來，引發討論。

    根據《路透》報導，普廷在北京被問及這次談話外流事件，他表示：「我想我們去閱兵典禮時，主席談到了這件事。」他還補充：「現代的健康改善手段、醫療技術，甚至與器官置換有關的外科方式，讓人類有希望以不同於今日的方式延續活躍的生活。」

    報導指，中國外交部與中央電視台（CCTV）並未立即回應《路透》的置評請求。

    雪梨科技大學資深專家陳明祿（Feng Chongyi，音譯）昨日表示，習近平、普廷、金正恩私下討論延壽和長生不老「並不意外」。「歷史上，全球的獨裁者都曾追求永生，而在中國這種傳統更長」，他指出「威權領袖在追逐長生不死的過程中會不擇手段。」

