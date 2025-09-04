美16歲少女疲勞駕駛撞電線桿 靠iPhone自動報警獲救

美國賓州16歲少女日前凌晨開車送朋友回家後獨自返程，因為過度疲憊不慎在駕駛座上打瞌睡，途中失控撞上電線桿與樹木，卡在車內無法求助。所幸她的iPhone啟動車禍偵測功能並自動撥打911報警，成功救回一命。（圖擷取自gofundme）

2025/09/04 15:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州16歲少女日前凌晨開車送朋友回家後獨自返程，因為過度疲憊不慎在駕駛座上打瞌睡，途中失控撞上電線桿與樹木，卡在車內無法求助。所幸她的iPhone啟動車禍偵測功能並自動撥打911報警，成功救回一命。

綜合外媒報導，16歲雷斯科瓦克（Lindsay Leskovac）上月2日凌晨開皮卡車因太過疲憊不小心睡著，當時衝撞2根電線桿後再撞進樹叢，車輛停在靠近水域的偏僻地帶，由於重傷一度昏迷，直到聽見手機裡傳來接線員呼喊聲才逐漸恢復意識，並與對方通話22分鐘，告知身分與家人資料，救難人員透過定位訊號，才順利尋獲受困的她。

雷斯科瓦克的母親蘿拉（Laura）說，據消防人員轉述，當時其實是女兒的手機自動撥出的求救電話，「否則我們可能會接到最壞的消息。」她坦言事後上網查詢，才確定是iPhone內建的「車禍偵測」功能發揮作用；據悉，該功能若開啟，當裝置感測到劇烈撞擊，會先發出30秒倒數提示，若使用者無法回應，便會自動撥打當地緊急服務電話。

這起事故讓雷斯科瓦克身受重創，包括骨盆、髖部與頸椎骨折，還有雙大腿骨斷裂、手腕、肩胛骨與腳部受傷，情況一度危急。救難人員直言，若不是手機自動報警，她可能因失血過多不治。

雖然面臨漫長復健之路，目前雷斯科瓦克在已出院返家，她說「自己能活下來就是最大的福氣，對未來充滿希望。」

目前當地善心人士已發起募款，協助她後續醫療與生活開銷，蘿拉同時呼籲外界，應重視疲勞駕駛的危險性，更要檢查手機是否開啟「車禍偵測」，以免發生憾事。

