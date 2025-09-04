習近平高調閱兵 專家：掩蓋解放軍高層遭清洗引發的動盪

中共總書記習近平9月3日舉行大閱兵，大肆展現各式先進軍備，美國智庫專家指出，除了炫耀軍力，此舉也是為了掩蓋近來中國多名高層將領遭到整肅落馬。（路透）

2025/09/04 12:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共總書記習近平9月3日在北京天安門廣場舉行大閱兵，大肆展現各式先進軍備，美國智庫專家指出，除了炫耀軍力，此舉也是為了掩蓋近來中國多名高層將領遭到整肅落馬，引發的軍心動盪。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策分析師席恩（Jon Czin）表示：「這次閱兵讓習近平能將全球目光聚焦在中國軍事裝備現代化的重大進展，同時掩蓋解放軍面臨的困境，特別是高層持續遭清洗的問題。」

《彭博》先前報導，習近平自2012年上任迄今，對解放軍高層展開大清洗行動，其範圍和力道遠超過中共之前的所有領導人，迄今已解職或調查了近5分之1由他親自提拔的將領。

根據《彭博》統計，習近平任內提拔的79名高階將領中，有14人不是被調查，就是被消失，佔總數的17.7%。相較之下，在江澤民和胡錦濤執政期間，沒有1位晉升的將領曾被調查。

此外，習近平的反腐肅貪行動也導致中共中央軍事委員會成員從7人減至4人，這是自毛澤東時代以來空缺比例最高的時期。

分析師指出，習近平對解放軍高層的整肅，兼具軍事和政治目的，但他還未能打造令他有信心應對各種挑戰的軍隊。

席恩和曾任中情局分析師長達35年的卡爾弗（John Culver），日前在美國《外交事務》（Foreign Affairs）發表題為「習近平為什麼沒能擁有自己理想的軍隊」文章指出，習近平將強軍建設視為其任內最大的工作重點，這也是他過去數年來持續大規模整肅軍方的主要原因。由於軍隊改革不符合他的期望，因此他失去耐性，接二連三地進行清洗，目標則是鎖定2027年開始的第4個任期。

