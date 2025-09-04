怕DNA外洩？ 俄記者直擊北韓人員狂擦金正恩接觸物

北韓領導人金正恩3日出席北京閱兵。為嚴防外國情蒐其健康狀況，據報其維安措施極度偏執，隨行人員會在他離開後，徹底擦拭他接觸過的所有物品，以「銷毀」任何可能殘留的DNA等生物跡證。（美聯社）

2025/09/04 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷在北京的友好會晤，在鏡頭外，卻上演了極度偏執的驚悚一幕。一名隨行的俄羅斯記者，在會後拍下影片顯示，就在金、普兩人前腳剛離開會談房間，北韓的維安人員後腳便立刻衝入，瘋狂地擦拭金正恩接觸過的所有物品，專家直指，此舉旨在「銷毀」任何可能洩漏其健康狀況的生物跡證。

克里姆林宮記者尤納舍夫（Alexander Yunashev）在其Telegram頻道上發布的影片顯示，金正恩的兩名工作人員，在會談結束後，鉅細靡遺地擦拭了金正恩坐過的椅子靠背與扶手、旁邊的咖啡桌，甚至連他用過的喝水玻璃杯，都被直接收走。該記者寫道：「談判結束後，陪同朝鮮領導人的工作人員，小心翼翼地銷毀了所有金正恩存在的痕跡。」

這已非北韓維安團隊首次被捕捉到如此極端的舉動。日本《日經新聞》便曾引述情報機構消息稱，金正恩此次搭乘的專列火車上，一如既往地，裝載了他個人專用的馬桶。美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）的北韓領導階層專家麥登（Michael Madden）指出，這些措施自金正恩的父親金正日時代起，便是標準作業程序。

專家：嚴防外國情蒐健康狀況

麥登解釋：「攜帶專用馬桶，以及必備的、用來裝垃圾、廢棄物與菸蒂的垃圾袋，是為了防止外國情報機構，即便是友好的機構，獲取樣本並進行測試。」他表示，這些樣本，「將能提供關於任何影響金正恩健康狀況的深入資訊。這可能包括毛髮與皮屑。」

在2019年與美國前總統川普的河內峰會後，金正恩的保鑣，便曾被目擊封鎖其飯店房間地板，進行長達數小時的清潔，並將包含床墊在內的物品全數帶走。

???????????????? KIM JONG-UN’S DNA CLEANUP CREW



After Kim Jong-un’s sit-down with Putin, his staff went full CSI - scrubbing down the chair and table he used to erase any trace of his DNA.



Kremlin reporter Alexander Yunashev says the cleanup was meticulous, like the North Korean leader had… https://t.co/X1C6LPVlzi pic.twitter.com/nJ7e6p1OOn — Mario Nawfal （@MarioNawfal） September 3, 2025

