    首頁　>　國際

    怕DNA外洩？ 俄記者直擊北韓人員狂擦金正恩接觸物

    北韓領導人金正恩3日出席北京閱兵。為嚴防外國情蒐其健康狀況，據報其維安措施極度偏執，隨行人員會在他離開後，徹底擦拭他接觸過的所有物品，以「銷毀」任何可能殘留的DNA等生物跡證。（美聯社）

    北韓領導人金正恩3日出席北京閱兵。為嚴防外國情蒐其健康狀況，據報其維安措施極度偏執，隨行人員會在他離開後，徹底擦拭他接觸過的所有物品，以「銷毀」任何可能殘留的DNA等生物跡證。（美聯社）

    2025/09/04 13:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷在北京的友好會晤，在鏡頭外，卻上演了極度偏執的驚悚一幕。一名隨行的俄羅斯記者，在會後拍下影片顯示，就在金、普兩人前腳剛離開會談房間，北韓的維安人員後腳便立刻衝入，瘋狂地擦拭金正恩接觸過的所有物品，專家直指，此舉旨在「銷毀」任何可能洩漏其健康狀況的生物跡證。

    克里姆林宮記者尤納舍夫（Alexander Yunashev）在其Telegram頻道上發布的影片顯示，金正恩的兩名工作人員，在會談結束後，鉅細靡遺地擦拭了金正恩坐過的椅子靠背與扶手、旁邊的咖啡桌，甚至連他用過的喝水玻璃杯，都被直接收走。該記者寫道：「談判結束後，陪同朝鮮領導人的工作人員，小心翼翼地銷毀了所有金正恩存在的痕跡。」

    這已非北韓維安團隊首次被捕捉到如此極端的舉動。日本《日經新聞》便曾引述情報機構消息稱，金正恩此次搭乘的專列火車上，一如既往地，裝載了他個人專用的馬桶。美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）的北韓領導階層專家麥登（Michael Madden）指出，這些措施自金正恩的父親金正日時代起，便是標準作業程序。

    專家：嚴防外國情蒐健康狀況

    麥登解釋：「攜帶專用馬桶，以及必備的、用來裝垃圾、廢棄物與菸蒂的垃圾袋，是為了防止外國情報機構，即便是友好的機構，獲取樣本並進行測試。」他表示，這些樣本，「將能提供關於任何影響金正恩健康狀況的深入資訊。這可能包括毛髮與皮屑。」

    在2019年與美國前總統川普的河內峰會後，金正恩的保鑣，便曾被目擊封鎖其飯店房間地板，進行長達數小時的清潔，並將包含床墊在內的物品全數帶走。

