    首頁　>　國際

    毒販就是該死！千里達及托巴哥讚揚美國擊沉委國運毒船

    千里達及托巴哥總理比塞薩讚揚美國打擊委內瑞拉運毒船行動。（美聯社）

    千里達及托巴哥總理比塞薩讚揚美國打擊委內瑞拉運毒船行動。（美聯社）

    2025/09/04 13:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普2日宣布，美軍對委內瑞拉毒梟幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）1艘運毒船發動攻擊，一舉擊沉運毒船，船上11人全數喪命。對此，加勒比海島國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）總理比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）大力讚揚美方行動，並主張所有販毒分子都應被「暴力處死」。

    千里達及托巴哥鄰近委內瑞拉。根據美聯社報導，比塞薩2日晚間指出，她和大多數人一樣為美軍打擊販毒集團任務取得成功感到高興。她聲稱，販毒集團給千里達及托巴哥造成巨大苦難，因此她對販毒集團毫無同情，美國軍方該將販毒分子全部暴力處死。

    比塞薩強調，因販毒集團的貪婪，千里達及托巴哥才飽受血腥暴力和毒癮的蹂躪。她補充，正是邪惡的販毒集團，滋生對千里達及托巴哥人民的屠殺。

    比塞薩說，制非法槍枝、毒品和人口販運，將減少加勒比地區以及千里達及托巴哥暴力活動。該國近幾個月已兩度宣布進入緊急狀態。

    其他加勒比地區領導人態度則更加謹慎。巴貝多外交部長西蒙茲（Kerrie Symmonds）表示，加勒比共同體（CARICOM）成員國已致信美國國務卿魯比歐，要求就事態發展保持開放溝通渠道，並表示它們希望避免因美國針對委內瑞拉的行動而感到意外。

    西蒙茲說「我們希望的是建立溝通管道，並在可能情況下進行一些協商，以維持務實合作、持續互信和避免誤解。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

