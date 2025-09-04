葡萄牙「榮耀升降機」脫軌15死 當局宣布全國降半旗哀悼

位於葡萄牙首都里斯的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular），3日發生脫軌撞毀事故，造成至少15死18傷。（路透）

2025/09/04 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有百年歷史的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular），是葡萄牙首都里斯本知名地標之一，未料在3日發生脫軌撞毀事故，造成至少15死18傷，死者確認有外籍人士，但當局並未公布國籍。葡萄牙政府已下令調查這起事故，並宣布全國舉辦半旗哀悼；里斯本則將為罹難者舉行為期3天的哀悼。

綜合外媒報導，榮耀升降機3日行經自由大道（Liberty Avenue）附近時，纜車車廂因不明原因翻覆，並開始出現濃煙，接著陸續有乘客從車廂爬出求生，場面一度相當混亂。根據目擊者回憶與社群平台流傳的畫面，纜車當時以「全速」狀態，沿著陡峭的街道下行，最終撞上建築物的牆面，造成其中一節車廂損毀嚴重。

目前造成纜車脫軌的實際原因有關單位仍在調查釐清，尚未對外發表確切的官方報告結果。不過有前往現場搜救的消防人員向當地媒體透露，榮耀升降機結構上的一條鋼纜脫落，推測因此導致纜車失去控制，導致車廂撞向建築物的牆壁。

美國運輸部前督察長施亞佛（Mary Schiavo）則質疑，可能是纜車的多個地方「同時發生故障」所導致，「事故原因不只一個，因為這些斜坡或索道纜車，有著4種不同的安全裝置，軌道內建了安全措施，車廂上有配重一條輔助鋼纜，還有自動煞車。」

對於這起悲劇事故，里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）表示，這對於里斯本來說是一個「悲慘的一天」，里斯本全城將為這起悲慘哀悼3天；葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）也發聲表達哀悼，並盼望有關單位能儘快查明肇事原因。葡萄牙政府則宣布，全國降半旗為事故罹難者哀悼。

報導指出，榮耀升降機於1885年啟用，由市營大眾運輸公司Carris營運，兩節車廂分別可載40人，連接里斯本市中心光復廣場（Restauradores Square）附近區域，以及夜生活聞名的上城區（Bairro Alto）。據悉，榮耀升降機行駛路線能眺望日落美景，因此不只當地居民會搭乘通勤，外國遊客也會特意前往乘坐、拍照打卡。

“Accidente” ???? ????????



Porque se descarriló el Funicular de Lisboa, un elevador que realiza un recorrido a turistas por la zona vieja, en Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. pic.twitter.com/RaTWHAFxWp — ????️‍????️ Es Tendencia （@es_tendenciaenx） September 3, 2025

相關新聞請見：

葡萄牙里斯本百年「榮耀升降機」出軌 已知15死18傷

