北京閱兵白忙了？美聯社直擊台灣人冷感 專家嘆「威脅麻木」成雙面刃

中國3日在北京舉行盛大閱兵，對台文攻武嚇。然而在台北街頭，這場精心策劃的武力展示，卻成了電器行外的尋常風景，凸顯部分台灣民眾對中國威脅已漸趨麻木。（歐新社）

2025/09/04 11:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕在全球緊盯北京「九三閱兵」所釋放的軍事與政治訊號之際，國際頂尖通訊社美聯社則將鏡頭轉向台灣，發表了一篇發自台北的深度報導，剖析這座身處威脅最前線的島嶼，如何看待對岸的武力展示。報導觀察到，相較於官方與政黨的激烈反彈，部分台灣民眾已對此呈現出一種「威脅麻木」，此一現象，被專家形容為一把危險的「雙面刃」。

美聯社在報導中，並陳了台灣社會的多元視角。在台北街頭，一名69歲的穆姓退休婦女告訴該社記者，她覺得閱兵「很酷、很正常」；一名17歲的高中生則認為，這「就只是個儀式」。但與此同時，報導也完整引述了台灣總統賴清德「台海情勢前所未有嚴峻」的警告，以及在野黨國民黨，痛斥中共「扭曲抗戰史實」的官方聲明。

請繼續往下閱讀...

對於這種官方與民間的「冷熱兩樣情」，美聯社引述了 國際非政府組織「國際危機組織」（ICG）東北亞資深分析師楊念祖（William Yang）的觀點，為此一現象提供解釋。楊指出，這反映了北京對台恫嚇的侷限性，以及台灣人民對持續不斷的軍事威脅，已逐漸變得「麻木」（desensitized）。

專家示警：麻木感是「雙面刃」

楊念祖向美聯社分析，這種麻木感是一把「雙面刃」（a double-edged sword）。他解釋：「一方面，中國近年來企圖將其在台灣周邊的軍事行動常態化，已迫使台灣人民將這些活動，視為其日常生活的『新常態』一部分。」

然而，他也警告：「中國日益增長的軍事存在，也降低了這些恫嚇戰術，對台灣公眾的影響。」這意味著，雖然恫嚇的效果降低，但也可能讓民眾失去應有的警覺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法