美上訴法院裁定翻盤 伊利諾州公交禁槍不違憲

美國法院近日批准禁止在伊利諾州公共交通工具上攜帶槍枝的禁令。圖為伊利諾州芝加哥交通管理局的列車。（美聯社）

2025/09/04 11:19

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國聯邦上訴法院近日批准禁止伊利諾州公共交通工具上攜帶槍枝的禁令，推翻下級法院認定該禁令違反《第二修正案》的裁決。

根據美聯社報導，伊利諾州羅克福德（Rockford）聯邦地方法院2024年8月曾裁定支持4名原告，認為禁止在巴士和火車上持槍違憲。該判決依據美國最高法院2022年做出的「布魯恩案」（Bruen）判決。該案指出，對於在公共場所持槍的限制，必需與18世紀末《權利法案》制定時的情況「具有相應相似性或一致」。

請繼續往下閱讀...

但美國第七巡迴上訴法院抱持不同看法，該法院2日發表意見書，法官科拉爾（Joshua Kolar）在多數意見中表示，伊利諾伊州這項限制「是源自數百年來對於在敏感擁擠和密閉場所限制槍械的做法」。

科拉爾在多數意見中指出「我們要回答的問題是，州政府是否可以在民眾搭乘擁擠且密閉、與開國元勳想像完全不同的金屬車廂時，暫時解除他們武裝？我們借鑒美國歷史監管傳統的經驗後，認為這樣的規範並不違反《第二修正案》。」

與科拉爾一同加入多數意見的還有法官里普爾（Kenneth Ripple）。法官伊芙（Amy St. Eve）則寫了1篇獨立協同意見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法