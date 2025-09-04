為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    史上最大宗！美國查獲逾30萬公斤毒品原料 貨物來源是中國

    美國司法部3日宣布，成功攔截一批從中國運往墨西哥的大宗毒品前驅化學品，總重量超過30萬公斤。（法新社）

    美國司法部3日宣布，成功攔截一批從中國運往墨西哥的大宗毒品前驅化學品，總重量超過30萬公斤。（法新社）

    2025/09/04 11:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部3日宣布，成功攔截一批從中國運往墨西哥的大宗毒品前驅化學品，總重量超過30萬公斤。這批化學品原預計流入墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），用於製造甲基安非他命等毒品，最終可能走私進入美國本土。

    綜合外媒報導，西納羅亞集團是墨西哥規模最大的販毒集團之一，長年以製造與走私毒品聞名，勢力遍布全球。

    美國哥倫比亞特區檢察官皮洛（Jeanine Pirro）於德州召開記者會指出，這起對用於製造甲基安非他命的原料查扣案，是美國歷來最大宗的紀錄。

    這次查扣行動鎖定兩艘在公海航行的船隻，共查獲1300桶化學品，重量超過30萬公斤。根據當局估算，這批化學品足以製造高達19萬公斤的甲基安非他命，黑市價值高達5.69億美元（約新台幣174億元）。

    皮洛並未透露查扣這批化學品的確切地理位置，但表示1300桶皆裝於貨櫃中，分別由兩艘船載運，從中國上海出發，預計運往墨西哥，並將由西納羅亞集團用於毒品製造。

    「這批損失對毒販來說不小，他們可能需要一段時間才能恢復，」皮洛強調，這次行動的成功代表美國打擊毒品供應鏈的重大進展，她並點名中國長期對毒品問題「不作為」，甚至暗指中國「對美國發動未宣之戰」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播