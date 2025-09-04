史上最大宗！美國查獲逾30萬公斤毒品原料 貨物來源是中國

美國司法部3日宣布，成功攔截一批從中國運往墨西哥的大宗毒品前驅化學品，總重量超過30萬公斤。（法新社）

2025/09/04 11:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部3日宣布，成功攔截一批從中國運往墨西哥的大宗毒品前驅化學品，總重量超過30萬公斤。這批化學品原預計流入墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），用於製造甲基安非他命等毒品，最終可能走私進入美國本土。

綜合外媒報導，西納羅亞集團是墨西哥規模最大的販毒集團之一，長年以製造與走私毒品聞名，勢力遍布全球。

美國哥倫比亞特區檢察官皮洛（Jeanine Pirro）於德州召開記者會指出，這起對用於製造甲基安非他命的原料查扣案，是美國歷來最大宗的紀錄。

這次查扣行動鎖定兩艘在公海航行的船隻，共查獲1300桶化學品，重量超過30萬公斤。根據當局估算，這批化學品足以製造高達19萬公斤的甲基安非他命，黑市價值高達5.69億美元（約新台幣174億元）。

皮洛並未透露查扣這批化學品的確切地理位置，但表示1300桶皆裝於貨櫃中，分別由兩艘船載運，從中國上海出發，預計運往墨西哥，並將由西納羅亞集團用於毒品製造。

「這批損失對毒販來說不小，他們可能需要一段時間才能恢復，」皮洛強調，這次行動的成功代表美國打擊毒品供應鏈的重大進展，她並點名中國長期對毒品問題「不作為」，甚至暗指中國「對美國發動未宣之戰」。

