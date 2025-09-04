日澳2+2會談聯合聲明草案 籲「遏止中國武力單方面改變現狀」

日本與澳洲5日將舉行2+2會談，日方將由外相岩屋毅（右二）、防衛相中谷元（右一）出席；澳方則將由外長黃英賢（左一）、副總理兼國防部長馬勒斯（左二）參加。（彭博、法新社、路透資料照合成圖）

2025/09/04 11:56

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本與澳洲5日將舉行外交、國防部長出席的2+2會談，會後將發表共同聲明。《共同社》近日取得了聯合聲明草案大綱，當中表明兩國將加強合作，推動日本用於反擊能力（對敵後基地攻擊能力）的遠程飛彈和澳洲遠程打擊能力等建設。此外為促進自衛隊、澳軍共同指揮合作，兩國司令部將互派聯絡官。

外交消息人士3日向《共同社》透露了上述內容。草案中提到，考慮到中國的海洋活動，日澳認為有必要遏止試圖憑藉力量單方面改變現狀的舉動，並將確認兩國為地區穩定作出努力的進展。

澳洲將向三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries）採購11艘「最上級」巡防艦，藉此升級海軍艦隊。有關此事，草案將之視作「史上最大規模的日澳防衛產業合作」，定義其為「重大里程碑」。

草案還指出，將透過去年11月美日澳防長會談中同意設立的防衛磋商組織，促進包括美國在內的三國合作。此外還將與印度、菲律賓、南韓及太平洋島國加強合作。

有關遠程飛彈，雙方預計展開發射試驗等合作。互派司令部聯絡官是基於日本防衛省今年3月創立「統合作戰司令部」統一指揮陸海空自衛隊，欲加深部隊運用方面的合作。

上一輪日澳2+2會談是在去年9月舉行。預計日方將由外相岩屋毅和防衛相中谷元出席，澳方則將由外長黃英賢（Penny Wong）和副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）參加。

