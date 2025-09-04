為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國遊客PO片控遇襲 泰嘟嘟車司機否認動手：是他先罵我媽

    一名中國遊客與泰國嘟嘟車司機發生衝突，影片在TikTok上瘋傳。（圖擷取自ailong165/TikTok）

    2025/09/04 11:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國清邁近日發生一起中國遊客與嘟嘟車司機的衝突事件，雙方各執一詞，事件在TikTok上迅速引發關注。

    綜合泰媒報導，8月28日晚間，一名中國遊客在清邁古城附近飯店外步行時，遭一名嘟嘟車司機詢問是否需要搭車。遊客揮手拒絕，隨後在TikTok發文指控司機不僅辱罵，還動手施暴，並聲稱已向警方報案，呼籲其他人不要前往清邁或泰國旅遊。影片曝光後，中泰網友熱議，不少泰國民眾批評司機行為有損旅遊形象。

    不過，涉事的27歲嘟嘟車司機於9月1日到清邁市警察局報案，否認動手。他承認自己確實使用粗俗語言，但強調是遊客先用中文辱罵其母親，認為對方以為他聽不懂才出言挑釁，導致雙方爆發口角。

    司機表示，雖然過去也曾遇過難纏的乘客，但通常能保持冷靜，此次因人身攻擊超出底線才情緒失控。他並公開致歉，承認自身行為確實影響清邁旅遊形象。

    清邁警方則表示，已要求該名中國遊客返回接受進一步詢問，但對方尚未現身，同時也提醒嘟嘟車司機今後要更加克制與耐心，避免類似事件重演。至於是否會對司機採取法律行動，警方並未明確回應。

    @ailong165 #泰国 #清迈古城 #清迈 #清迈旅游 ♬ 原声 - JPZ

