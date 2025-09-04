為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈佛逆襲！法官裁定川普政府刪減研究經費違法 下令歸還

    波士頓一名聯邦法官週三裁定，川普政府刪減哈佛大學超過26億美元研究經費的舉動違法，並下令恢復。（法新社資料照）

    波士頓一名聯邦法官週三裁定，川普政府刪減哈佛大學超過26億美元研究經費的舉動違法，並下令恢復。（法新社資料照）

    2025/09/04 10:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國川普政府與頂尖學府哈佛大學（Harvard University）的惡鬥，出現戲劇性轉折。波士頓一名聯邦法官3日裁定，川普政府刪減哈佛大學超過26億美元（約新台幣796億元）研究經費的舉動，屬非法報復，並下令全數歸還。白宮對此怒不可遏，痛批法官，矢言將立即上訴。

    法官痛批：以「反猶」為藉口 行「意識形態攻擊」

    美國聯邦地方法院法官柏洛茲（Allison Burroughs）在其判詞中，毫不留情地痛批川普政府。她寫道，政府雖將刪減經費，與哈佛處理校園「反猶太主義」（antisemitism）不力掛鉤，但審查行政記錄後，「很難得出除了（政府）利用反猶太主義，作為煙幕之外的任何結論」，其真實目的，是「對這個國家頂尖大學，進行一次有針對性的、意識形態驅動的攻擊。」

    對於這份尖銳的判決，白宮方面立刻發動反擊。白宮發言人休斯頓（Liz Huston）發表聲明，怒斥柏洛茲是「歐巴馬任命的積極派法官」（activist Obama-appointed judge）。她堅稱，哈佛大學未能保護學生免受騷擾，且「沒有憲法權利可以使用納稅人的錢。」

    這場官司源於哈佛大學拒絕了川普政府一個聯邦反猶專案小組，在今年四月所提出的一系列涉及校園抗議、學術與招生政策的全面改革要求。就在哈佛拒絕的同一天，川普政府便凍結了其22億美元的研究補助。哈佛校長賈柏（Alan Garber）則表示，這份判決，是對哈佛為「學術自由」而戰的肯定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播