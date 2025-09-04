哈佛逆襲！法官裁定川普政府刪減研究經費違法 下令歸還

波士頓一名聯邦法官週三裁定，川普政府刪減哈佛大學超過26億美元研究經費的舉動違法，並下令恢復。（法新社資料照）

2025/09/04 10:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國川普政府與頂尖學府哈佛大學（Harvard University）的惡鬥，出現戲劇性轉折。波士頓一名聯邦法官3日裁定，川普政府刪減哈佛大學超過26億美元（約新台幣796億元）研究經費的舉動，屬非法報復，並下令全數歸還。白宮對此怒不可遏，痛批法官，矢言將立即上訴。

法官痛批：以「反猶」為藉口 行「意識形態攻擊」

美國聯邦地方法院法官柏洛茲（Allison Burroughs）在其判詞中，毫不留情地痛批川普政府。她寫道，政府雖將刪減經費，與哈佛處理校園「反猶太主義」（antisemitism）不力掛鉤，但審查行政記錄後，「很難得出除了（政府）利用反猶太主義，作為煙幕之外的任何結論」，其真實目的，是「對這個國家頂尖大學，進行一次有針對性的、意識形態驅動的攻擊。」

對於這份尖銳的判決，白宮方面立刻發動反擊。白宮發言人休斯頓（Liz Huston）發表聲明，怒斥柏洛茲是「歐巴馬任命的積極派法官」（activist Obama-appointed judge）。她堅稱，哈佛大學未能保護學生免受騷擾，且「沒有憲法權利可以使用納稅人的錢。」

這場官司源於哈佛大學拒絕了川普政府一個聯邦反猶專案小組，在今年四月所提出的一系列涉及校園抗議、學術與招生政策的全面改革要求。就在哈佛拒絕的同一天，川普政府便凍結了其22億美元的研究補助。哈佛校長賈柏（Alan Garber）則表示，這份判決，是對哈佛為「學術自由」而戰的肯定。

