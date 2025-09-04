英國公園驚傳憾事 12歲男童玩旋轉設施墜落重摔亡

英國12歲男童日前傍晚在當地公園遊樂場的旋轉遊具上，不幸重摔身亡。（圖擷自「@TheBarakaShow」X）

2025/09/04 11:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國12歲男童日前傍晚在當地公園遊樂場的旋轉遊具上，不幸重摔身亡。警方初步調查，懷疑當時有人利用電動腳踏車車輪推動轉盤，導致意外發生，一名13歲少年因涉嫌危險駕駛致死北逮捕，調查後獲釋。

綜合《BBC》等外媒報導，當地警方上月29日傍晚6點左右接獲報案，華頓休憩公園發生從遊樂設施墜落意外，到場後確認12歲男童卡特（Logan Carter）當場身亡，隨後不久，涉案的13歲少年於當晚被逮捕。

請繼續往下閱讀...

柴郡警方表示，案件仍有多項疑點待釐清，正朝不同方向展開調查，其中包含「有人利用電動腳踏車驅動遊樂設施」的相關說法；涉事的旋轉遊具已被紅白封鎖線圍起，現場則堆滿花束與卡片，社區氣氛一片低迷。

許多民眾與學校教職員陸續前往獻花致意。社區居民形容，意外發生後，街坊鄰里情緒沉重，「我們都還在震驚之中」；家屬強調，卡特的離去帶來無法言喻的痛，「我們會永遠懷念我們有藍色眼睛的小男孩。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法