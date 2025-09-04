為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國公園驚傳憾事 12歲男童玩旋轉設施墜落重摔亡

    英國12歲男童日前傍晚在當地公園遊樂場的旋轉遊具上，不幸重摔身亡。（圖擷自「@TheBarakaShow」X）

    英國12歲男童日前傍晚在當地公園遊樂場的旋轉遊具上，不幸重摔身亡。（圖擷自「@TheBarakaShow」X）

    2025/09/04 11:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國12歲男童日前傍晚在當地公園遊樂場的旋轉遊具上，不幸重摔身亡。警方初步調查，懷疑當時有人利用電動腳踏車車輪推動轉盤，導致意外發生，一名13歲少年因涉嫌危險駕駛致死北逮捕，調查後獲釋。

    綜合《BBC》等外媒報導，當地警方上月29日傍晚6點左右接獲報案，華頓休憩公園發生從遊樂設施墜落意外，到場後確認12歲男童卡特（Logan Carter）當場身亡，隨後不久，涉案的13歲少年於當晚被逮捕。

    柴郡警方表示，案件仍有多項疑點待釐清，正朝不同方向展開調查，其中包含「有人利用電動腳踏車驅動遊樂設施」的相關說法；涉事的旋轉遊具已被紅白封鎖線圍起，現場則堆滿花束與卡片，社區氣氛一片低迷。

    許多民眾與學校教職員陸續前往獻花致意。社區居民形容，意外發生後，街坊鄰里情緒沉重，「我們都還在震驚之中」；家屬強調，卡特的離去帶來無法言喻的痛，「我們會永遠懷念我們有藍色眼睛的小男孩。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播