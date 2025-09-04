為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    太扯！中國大媽在日本地鐵大音量看「九三閱兵」遭勸阻暴怒

    抖音創作者「東北老媽在日本」3日發布一段影片，提及自己的母親在日本地鐵上看閱兵直播時，使用大聲音量播放影片，遭車廂其他乘客勸阻後竟破口大罵，甚至辯稱「情緒激動是因為『血脈覺醒』」，貼文曝光後引發不少網友議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X、本報合成）

    抖音創作者「東北老媽在日本」3日發布一段影片，提及自己的母親在日本地鐵上看閱兵直播時，使用大聲音量播放影片，遭車廂其他乘客勸阻後竟破口大罵，甚至辯稱「情緒激動是因為『血脈覺醒』」，貼文曝光後引發不少網友議論。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X、本報合成）

    2025/09/04 10:46

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國九三閱兵昨日在北京天安門廣場登場，旅義華僑作家於X平台「李老師不是你老師」披露，抖音創作者「東北老媽在日本」3日發布一段影片，提及自己的母親在日本地鐵上看閱兵直播時，使用大聲音量播放影片，遭車廂其他乘客勸阻後竟破口大罵，事發後該名創作者則辯稱「（母親）情緒激動是因為『血脈覺醒』」，貼文曝光後引發不少網友議論。

    旅義華僑作家今於經營X平台「李老師不是你老師」轉發一段中國抖音創作者「東北老媽在日本」3日發布影片，這名博主的母親3日在日本地鐵上使用手機看九三閱兵直播，卻故意使用大音量播放，隨後一名中國人見狀好意上前提醒「公共場合不要外放」，該名博主母親聽到勸阻暴怒說「跟你有啥關係啊？你誰啊你？我是中國人，我看不行嗎？跟你有什麼關係？......我自己看跟你有什麼關係、你太吵了」，相當兇悍，事發後這名博主則辯稱「母親情緒激動，是因為自己的母親看見閱兵後『血脈覺醒』」。

    網友看到影片後紛紛留言表達不同看法，有人說『血脈覺醒』居然演變成地鐵公然騷擾他人......恭喜，你把愛國心變成了純粹的混亂。有些自豪感，還是留在家裡比較好」、「怎麼不滾回中國去？」、「這麼愛國，建議遣返」。

