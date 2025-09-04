為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一起打烏克蘭！普廷肯定北韓軍「英勇」 金正恩承諾「繼續支援」

    北韓領導人金正恩（左）3日在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普廷（右）會談，承諾繼續支援俄羅斯應對烏克蘭戰事。（法新社）

    北韓領導人金正恩（左）3日在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普廷（右）會談，承諾繼續支援俄羅斯應對烏克蘭戰事。（法新社）

    2025/09/04 11:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓國務委員會委員長金正恩3日到中國出席九三閱兵，在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會談，普廷當面肯定北韓軍人與烏克蘭交鋒的「英勇表現」，金正恩則承諾北韓今後仍將全力支援俄羅斯維護國家主權。

    《韓聯社》報導，兩位領導人重申「繼續推動雙邊關係向更高水準邁進的堅定意志」，並就重要國際和地區問題交換意見。

    普廷表示，兩國是「可靠友好的同盟關係」。他對於北韓軍人在庫斯克（Kursk）地區的英勇表現給予「高度評價」，並「向北韓全體人民致以最熱烈的問候」。

    金正恩則表示，北韓今後仍將「全力支援俄羅斯政府、軍隊和人民，為維護國家主權、領土完整、安全利益展開戰鬥」，將此視作「兄弟國家」之間應盡的義務，一如既往地貫徹落實朝俄之間的條約。

    據外電報導，普廷並再次邀請金正恩訪問俄羅斯，但北韓媒體未提及相關消息。

    金正恩、普廷3日曾與中國國家主席習近平並肩踏上北京天安門城樓，觀賞中國主辦的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」大閱兵。

