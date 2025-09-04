北京閱兵大秀各國「貌合神離」 專家：全是為自身利益的政治盤算

中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩（右）3日在北京閱兵前同台亮相。（法新社）

2025/09/04 09:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社分析，中國本週接連舉行的上海合作組織峰會與二戰勝利大閱兵，雖看似一場由習近平、普廷、金正恩與莫迪等強人領銜主演、旨在挑戰美國秩序的「威權大秀」，但其團結的表象之下，實則暗流洶湧，充滿了各國為自身利益而相互算計的「同床異夢」。

分析直言，這幾位齊聚一堂的領導人，「每個人，都是為自己而來。」習近平需要廉價的俄羅斯能源與一個穩定的北韓鄰居；普廷亟欲擺脫因侵略烏克蘭而遭致的國際孤立；金正恩渴望金錢、合法性，並在與南韓的競爭中佔得上風；而莫迪則是在與華府關係陷入困境時，試圖巧妙地平衡與中、俄這兩大區域強權的關係。

美聯社更辛辣地評論，川普總統「無腦的外交」（inept diplomacy），正加速全球權力向東方轉移，並為習近平實現其全球野心，鋪平了道路。日本天普大學亞洲研究所教授金斯頓（Jeff Kingston）便指出：「華盛頓共識已經瓦解，而習近平正在為一個替代方案，爭取支持。」

然而，專家也警告，不應過度解讀所謂的「中俄朝軸心」。就連中國南京大學國際關係學院院長朱鋒都向媒體表示，認為中、俄、朝正在組建集團是「錯誤的」。他指出，北京對北韓日益增長的核力量，仍保持高度警惕，無意重回1950年那樣，派兵支援北韓入侵南韓的軍事同盟。

印度走鋼索 莫迪未留下觀看閱兵

印度在此次峰會的角色尤其微妙。儘管莫迪在上合峰會上，與習、普兩人互動熱絡，但他卻未留下觀看週三的閱兵典禮。國際危機組織分析師唐蒂（Praveen Donthi）表示，這顯示「與中國的不信任依然存在。」他形容，印度正小心翼翼地在「西方與其他國家」之間，走著外交鋼索。

