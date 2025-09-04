為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京閱兵大秀各國「貌合神離」 專家：全是為自身利益的政治盤算

    中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩（右）3日在北京閱兵前同台亮相。（法新社）

    中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩（右）3日在北京閱兵前同台亮相。（法新社）

    2025/09/04 09:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社分析，中國本週接連舉行的上海合作組織峰會與二戰勝利大閱兵，雖看似一場由習近平、普廷、金正恩與莫迪等強人領銜主演、旨在挑戰美國秩序的「威權大秀」，但其團結的表象之下，實則暗流洶湧，充滿了各國為自身利益而相互算計的「同床異夢」。

    分析直言，這幾位齊聚一堂的領導人，「每個人，都是為自己而來。」習近平需要廉價的俄羅斯能源與一個穩定的北韓鄰居；普廷亟欲擺脫因侵略烏克蘭而遭致的國際孤立；金正恩渴望金錢、合法性，並在與南韓的競爭中佔得上風；而莫迪則是在與華府關係陷入困境時，試圖巧妙地平衡與中、俄這兩大區域強權的關係。

    美聯社更辛辣地評論，川普總統「無腦的外交」（inept diplomacy），正加速全球權力向東方轉移，並為習近平實現其全球野心，鋪平了道路。日本天普大學亞洲研究所教授金斯頓（Jeff Kingston）便指出：「華盛頓共識已經瓦解，而習近平正在為一個替代方案，爭取支持。」

    然而，專家也警告，不應過度解讀所謂的「中俄朝軸心」。就連中國南京大學國際關係學院院長朱鋒都向媒體表示，認為中、俄、朝正在組建集團是「錯誤的」。他指出，北京對北韓日益增長的核力量，仍保持高度警惕，無意重回1950年那樣，派兵支援北韓入侵南韓的軍事同盟。

    印度走鋼索 莫迪未留下觀看閱兵

    印度在此次峰會的角色尤其微妙。儘管莫迪在上合峰會上，與習、普兩人互動熱絡，但他卻未留下觀看週三的閱兵典禮。國際危機組織分析師唐蒂（Praveen Donthi）表示，這顯示「與中國的不信任依然存在。」他形容，印度正小心翼翼地在「西方與其他國家」之間，走著外交鋼索。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播