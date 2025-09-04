用拳頭警告！川普稱擊沉委國運毒船為「傳達訊息必要舉動」

美國總統川普3日強調，打擊委內瑞拉運毒船是向販毒集團發出明確訊息必要舉動。（美聯社）

2025/09/04 10:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普2日宣布美軍對委內瑞拉毒梟幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）1艘運毒船發動攻擊，造成船上11人死亡。川普3日強調，該打擊行動是美國向販毒集團發出明確訊息必要舉動。

根據《美聯社》報導，川普3日在白宮接待波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）時表示，大量毒品流入美國，奪走許多人生命。他指出，在美軍擊沉運毒船影片流出後，能讓販毒集團理解行動後果，不再有運毒行徑。

川普說「當他們（販毒集團）看到那部影片時，會產生不要再這樣做（運毒）的念頭。」

美國國務卿魯比歐3日警告稱，此類打擊行動「將再次發生」。魯比歐強調，只有把販毒集團炸掉或除掉，才能真正阻止他們。

美國國防部長赫格塞斯也在《福克斯與朋友們》（Fox & Friends）節目中說，委內瑞拉總統馬杜羅正以毒梟身分治理國家。

赫格塞斯表示，美國官員們「確切知道船上的人是誰」以及「他們在做什麼」。他指出，川普願意以別人未曾見過的方式發動進攻，但拒絕透露此次打擊運毒船行動的具體實施過程。

