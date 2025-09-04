為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普昔捧疫苗今反咬 輝瑞CEO酸溜溜：他應得諾貝爾獎

    疫苗大廠輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉。（美聯社資料照）

    疫苗大廠輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉。（美聯社資料照）

    2025/09/04 08:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據美國媒體《Axios》報導，美國總統川普近日上演了一場「自己打自己」的政治鬧劇。他昔日曾盛讚COVID-19疫苗為「奇蹟」，如今卻反過來要求藥廠自行「證明你們的成功」。對此，疫苗大廠輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉（Albert Bourla）3日高招反擊，他發表聲明「盛讚」川普，稱其對疫苗開發的貢獻足以獲得「諾貝爾和平獎」。

    面對川普的攻擊，布爾拉在聲明中，反而將川普第一任期推動的「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苗開發計畫，稱為一項「深遠的公共衛生成就」。他意有所指地表示：「如此一項成就，考量到其巨大影響力，通常足以獲得諾貝爾和平獎。」布爾拉同時附上了多項已發表的研究連結，以證明輝瑞疫苗的「安全性與有效性」。

    布爾拉之所以在此時「提醒」川普其過往功績，是因為川普政府的疫苗政策，正出現180度的大轉彎。川普任命的知名反疫苗人士、衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），正著手限制美國民眾獲取COVID-19疫苗，並已撤回了5億美元用於開發新型mRNA疫苗的研發經費。

    對於輝瑞的聲明，白宮發言人德賽（Kush Desai）3日回應稱：「川普總統已明確表示，本屆政府健康決策的唯一驅動原則，是黃金標準的科學。」然而，輝瑞的COVID-19疫苗在2024年，為該公司帶來了53.5億美元（約新台幣1639億元）的營收，是其第5大暢銷產品，川普政府的打壓，將對其造成巨大衝擊。

