奈良鹿增至1465頭創新高 當局頻宣傳防「人鹿衝突」

當地保護團體「奈良鹿愛護會」統計，今年奈良鹿的數量再度增長，達到統計以來最多的1465頭。（法新社）

2025/09/04 09:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良公園由於鹿群眾多，吸引許多外國旅客前往探訪，並和鹿拍照、合照。不過在大量遊客湧入之下，鹿群暴走傷人的事件也頻繁發生。當地保護團體「奈良鹿愛護會」統計，今年奈良鹿的數量再度增長，達到統計以來最多的1465頭，而為了能實現「人鹿共生」，奈良縣相關機構也在當地以多語言告示提醒遊客注意安全。

根據日本《共同社》報導，「奈良鹿愛護會」於7月15日和16日進行鹿群數量調查，結果顯示，目前有雄鹿315頭、雌鹿816頭、小鹿334頭，總數比去年多了140頭。「奈良鹿愛護會」統計數據方式是透過在調查區域內透過目視方式統計所得出，此項調查自1953年起持續至今，過去的鹿群數量最高紀錄為2019年的1388頭。2020年和2021年數量曾有所下降，之後持續逐年增加，今年則是達到1465頭，是開始統計以來最多。

「奈良鹿愛護會」認為，鹿群數量之所以創新高，是因為今年出生的小鹿數量較往年更多；此外，由於遊客數量自從疫情後逐年增加，許多遊客會向小販購買可用來餵鹿的「鹿仙貝」，因此有更多的鹿為了「鹿仙貝」出現在人群密集區域，愛護會認為這也是統計數量增加的原因。

但遊客增加、鹿群增加，也代表「人鹿衝突」的機會增加，部分遊客為了拍照過度接觸鹿，或是用鹿仙貝故意逗弄鹿，都會導致人鹿衝突。奈良縣政府統計，2024年就有159起事故，其中外國遊客佔了111起。

為了避免人鹿衝突，奈良縣政府與相關機構8月下旬前，在奈良公園向遊客發放日語、英語和中文版本的「文明觀鹿手冊」，工作人員還用擴音器提醒遊客不要直接摸鹿，目的就是為了在在雄鹿因發情期導致性格暴躁前，加強向遊客宣導注意事項。

