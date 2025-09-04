普廷再嗆基輔：有點常識就能和談 否則將憑武力解決

俄羅斯總統普廷週三對基輔喊話稱，如果「常識佔上風」，就有機會透過談判結束烏克蘭戰爭。（法新社）

2025/09/04 09:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週三（3日）對基輔喊話稱，如果「常識佔上風」（If common sense prevails），就有機會透過談判結束烏克蘭戰爭；否則俄方將憑藉武力結束戰爭。

據《路透》報導，普廷週三在北京表示：「在我看來，只要常識佔上風，就有可能達成一個可接受的解決方案，終結這場衝突。這是我的假設。」

請繼續往下閱讀...

普廷說：「尤其我們能夠看到美國現任政府在川普總統領導下展現的心態，我們不僅看到了他們的論調，還看到了他們尋求解決方案的誠懇意願。……我認為隧道盡頭已經出現一絲曙光，讓我們拭目以待事態將如何發展。」

但話鋒一轉，普廷強調：「如果沒辦法，我們將只能使用武力解決眼前的所有任務。」

與此同時，普廷仍表示不願對長期的條件做出讓步，包括要求基輔放棄加入北約（NATO）。他於週三稍早表示，如果烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）同意訪問莫斯科，他將與澤連斯基舉行會談，前提是任何此類會晤都必須做足準備並取得實際成果。

對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）回應，將莫斯科定為會談地點的提議「不可接受」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法