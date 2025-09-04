為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    普廷再嗆基輔：有點常識就能和談 否則將憑武力解決

    俄羅斯總統普廷週三對基輔喊話稱，如果「常識佔上風」，就有機會透過談判結束烏克蘭戰爭。（法新社）

    俄羅斯總統普廷週三對基輔喊話稱，如果「常識佔上風」，就有機會透過談判結束烏克蘭戰爭。（法新社）

    2025/09/04 09:15

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週三（3日）對基輔喊話稱，如果「常識佔上風」（If common sense prevails），就有機會透過談判結束烏克蘭戰爭；否則俄方將憑藉武力結束戰爭。

    據《路透》報導，普廷週三在北京表示：「在我看來，只要常識佔上風，就有可能達成一個可接受的解決方案，終結這場衝突。這是我的假設。」

    普廷說：「尤其我們能夠看到美國現任政府在川普總統領導下展現的心態，我們不僅看到了他們的論調，還看到了他們尋求解決方案的誠懇意願。……我認為隧道盡頭已經出現一絲曙光，讓我們拭目以待事態將如何發展。」

    但話鋒一轉，普廷強調：「如果沒辦法，我們將只能使用武力解決眼前的所有任務。」

    與此同時，普廷仍表示不願對長期的條件做出讓步，包括要求基輔放棄加入北約（NATO）。他於週三稍早表示，如果烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）同意訪問莫斯科，他將與澤連斯基舉行會談，前提是任何此類會晤都必須做足準備並取得實際成果。

    對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）回應，將莫斯科定為會談地點的提議「不可接受」。

