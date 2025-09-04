為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    才嗆「合謀抗美」！川普讚中國93閱兵「美麗慶典」但應提美國

    美國總統川普週三強調，中國舉行的「美麗慶典」應該凸顯美國在日本戰敗過程中扮演的角色。（路透）

    2025/09/04 08:07

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩齊聚九三閱兵成全球矚目焦點，對抗西方勢力的中俄朝陣線已呼之欲出。對此美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三（3日）表示，中國為紀念二戰結​​束舉行的「美麗慶典」（Beautiful ceremony）應該凸顯美國在日本戰敗過程中扮演的角色。

    據《路透》報導，川普週三在白宮告訴記者，「我覺得這是一場美麗的慶典。我覺得它非常、非常令人印象深刻」。儘管數小時前，川普才在社群媒體發文暗示，齊聚北京的外國領導人可能正「合謀對抗美國」。

    川普說：「我昨晚看了演說。習近平主席是我的朋友，但我認為昨晚的演說應該提到美國，因為我們給了中國非常、非常大的幫助。」中國駐華盛頓大使館沒有立即針對川普上述言論發表回應。

    習近平在對日抗戰勝利80週年大會發表的演說中，未提及美國或特定國家，僅表示「向支援和幫助中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝」。

    九三閱兵開始時，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文向習近平致意，文末卻話鋒一轉，直言「就在你們合謀對抗美國之際，請替我向普廷和金正恩致上最誠摯的問候」。對此克里姆林宮駁斥稱，三國領導人並沒有合謀，並暗批川普言論具有諷刺意味。

