若不滿意普廷對烏俄停火決定 川普暗示：會有事情發生

2025/09/04 08:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前為了協調烏俄戰爭停火，與俄羅斯總統普廷在美國阿拉斯加會面，但兩人會面後並無具體協議，反倒是俄羅斯持續攻擊烏克蘭，中俄北韓的「反西方同盟」也在中國九三閱兵中展露無遺。川普3日在白宮提到，不論普廷的決定是什麼，美國可能高興也可能不高興，但川普語帶威脅地說：「假如我們不高興，你會看到一些事情發生。」

綜合外媒報導，川普3日在白宮橢圓形辦公室提到，他沒有要向普廷傳達任何訊息，川普僅說「他知道我的立場，他會做出最終決定」。不過當媒體詢問川普「為何沒對俄羅斯採取行動」時，川普明顯激動了起來，他強硬地說：「你怎麼知道沒有行動？你會說對印度實施次級制裁幾乎相當於中國的規模，這不算行動嗎？這讓俄羅斯付出了數千億美元的代價，你會說那不是行動嗎？」

川普強調，兩週前他就說過，如果印度繼續購買俄羅斯石油，印度就會面臨「大麻煩」，事情就是這樣。川普也暗示，未來可能會有進一步的懲罰性措施。

