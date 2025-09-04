為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美眾議院通過「阻止中國芬太尼法」 發起人：追究中共責任

    2025/09/04 04:15

    〔中央社〕美國之音（VOA）報導，美國聯邦眾議院近日通過「阻止中國芬太尼法」。法案發起人、共和黨眾議員巴爾表示，這項法案是為了追究中共及其附屬人員助長美國芬太尼危機的責任。

    根據美國之音，「阻止中國芬太尼法」（Stop Chinese Fentanyl Act）修改了「芬太尼制裁法」，擴大有關「外國鴉片販運者」（foreign opioid trafficker）的定義。

    這項法案賦予美國政府權力，對從事下列活動的中國的個人、組織和政府官員實施制裁，包括生產、銷售、資助或運輸合成鴉片類藥物或前驅化學品，未落實「了解你的客戶」程序，以及拒絕配合美國的禁毒行動。

    該法案還要求美國總統決定是否將中國政府高級領導人，包括國家禁毒委員會、公共安全部、海關總署和國家藥品監督管理局的負責人，指定為「外國鴉片販運者」。

    法案發起人巴爾（Andy Barr）發表聲明指出，這些立法措施是為了「打擊中共芬太尼製造者」。中共在肆虐肯塔基州、乃至整個國家的致命芬太尼危機中扮演了關鍵角色。

    芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。（編輯：陳正健）1140904

