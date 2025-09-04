川普：美國助中國獲得自由　習近平抗戰談話應提及

2025/09/04 02:54

〔中央社〕中共總書記習近平發表抗戰談話，並與俄羅斯、北韓領導人一同出席閱兵式。美國總統川普今天表示，美國過去協助中國獲得自由，習近平抗戰演說應提及；對於指稱中、俄、北韓密謀對抗美國，他則未提供具體說明。

中共於台北時間3日在北京舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式，習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、北韓領導人金正恩同台亮相。習近平並發表談話，強調在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

川普（Donald Trump）於美東時間2日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指稱，中國、俄羅斯及北韓「密謀對抗美國」。

他今天在白宮橢圓形辦公室與來訪的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）舉行雙邊會時被媒體問及此事，對於稱中國、俄羅斯及北韓密謀抗美一事，並未提供具體說明。

「我明白他們為什麼要那麼做，他們是希望我在看，而我的確有在看」，川普表示，自己和他們所有人的關係都很好，「會在接下來一兩週看看這段關係究竟有多好」。

川普還說，美國過去對中國幫助很大，但他不認為美國在協助中國獲得自由方面，有獲得認可。儘管川普不忘提及習近平是朋友，但仍感到驚訝並表示，他看了習近平的演說且認為，美國應在演說中被提及，「因為我們幫了中國非常、非常多」。

另外，川普表示，他沒有訊息要傳達給蒲亭，針對俄烏問題，蒲亭很清楚他的立場。不論蒲亭的決定為何，「如果我們不滿意，就會看到一些事情發生」。

俄烏戰爭至今持續超過3年半，川普重返白宮以來致力居間斡旋和平方案，並希望俄烏領導人能夠舉行會談。

外電報導，蒲亭今天表示，如果烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往莫斯科，他準備好與對方舉行會談。但他同時也說，這種會面是否有意義仍有待觀察。1140904

