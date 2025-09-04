對抗川普反疫苗政策 美國西岸3民主黨執政州成立公衛聯盟

美國奧勒岡州州長柯泰克（由左至右）、華盛頓州州長佛格森及加州州長紐松，宣布成立公衛聯盟，對抗川普政府的反疫苗政策。（美聯社檔案照）

2025/09/04 05:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕加州、華盛頓州和奧勒岡州等美國西岸3州的民主黨籍州長，3日宣布成立聯盟，以維護公共衛生政策。他們認為，川普政府透過將美國疾病管制暨預防中心（CDC）政治化，正在危及美國人的健康與安全。

美聯社報導，此舉正值全美新冠肺炎（COVID-19）疫情上升之際，而衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）已重組並縮編CDC，並試圖推行違背數十年科學研究成果的反疫苗政策。當白宮試圖撤換疾管中心主任莫納雷斯（Susan Monarez），引發數名CDC高層官員抗議而辭職後，人們對人員與預算削減的憂慮進一步加劇。

華盛頓州州長佛格森（Bob Ferguson）、奧勒岡州州長柯泰克（Tina Kotek），以及加州州長紐松（Gavin Newsom）在聯合聲明中表示，CDC已淪為政治工具，不斷販售意識形態而非科學，「而這種意識形態將帶來嚴重的健康後果」。該聯盟計畫根據受尊重的全國醫學組織建議，協調並統一預防接種計畫。

加州首席衛生官員潘恩（Erica Pan）在新聞稿中表示，公共衛生體系被拆解，有經驗且受尊重的衛生領袖與顧問遭到漠視，再加上缺乏運用科學、數據和證據來改善全國健康狀況，「這些都正在讓生命陷入風險之中」。

華盛頓州衛生部長沃夏姆（Dennis Worsham）則表示，公衛的核心在於預防，「預防疾病、預防疫情擴散，以及預防過早且可避免的死亡。」

奧勒岡州衛生署署長哈希（Sejal Hathi）說，疫苗是現代醫學最強大的工具之一，無可否認地拯救了數百萬人的生命，「但當有關疫苗使用的指引出現不一致，甚至被政治化時，正好在我們最需要的時刻削弱了公眾信任。」

對此，美國衛生與公共服務部（HHS）發言人尼克森（Andrew G. Nixon）隨即反駁，聲稱「民主黨執政的州在新冠疫情時期，推動不符合科學的校園封鎖、幼兒強制戴口罩，以及嚴苛的疫苗護照，完全侵蝕了美國人民對公共衛生機構的信任。」

他表示，衛生部的預防接種諮詢委員會（ACIP）「仍然是國家指導預防接種建議的科學機構，衛生部將確保政策建立在嚴謹的證據與黃金標準科學（Gold Standard Science）之上，而不是疫情時期失敗的政治操作。」

這個西岸聯盟並非民主黨執政州首次為公衛政策而攜手合作。在新冠肺炎疫情初期，各州便成立區域性聯盟，藉此取得呼吸防護具、手套與其他前線醫療防護用品的採購籌碼，同時協調重啟幾乎全面停擺的經濟。

2020年，東北部與西岸的州長（除了1州外全是民主黨人），就在時任總統川普透過社群平台聲稱「開放各州」的決定權在他手中後的數小時，宣布成立獨立的區域性集團。

