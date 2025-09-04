為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    終結俄烏戰爭　蒲亭：看見隧道盡頭一點光亮

    2025/09/04 02:21

    〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天告訴烏克蘭，如果能夠「保持理智」，就有機會透過談判結束烏克蘭戰爭，但若解決問題的唯一辦法是動武，他也準備以武力結束戰爭。

    路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）結束訪中行程後表示，他看見「隧道盡頭的一點光亮」，因為他認為美國正在為終結這場二戰以來歐洲規模最大的陸上戰爭付出真誠努力。

    蒲亭對記者說：「在我看來，如果能夠保持理智，就有可能達成一個可接受的解決方案，結束這場衝突。這是我的推測。」

    他說：「尤其是我們可以看到川普總統領導下的美國政府態度，我們看到的不僅是他們的聲明，還有他們真誠尋求解決辦法的意願…我認為隧道盡頭已經出現一點光亮。讓我們拭目以待，看看事態如何發展。」

    「否則我們將不得不動用武力，來解決我們面臨的所有難題。」

    然而，蒲亭並未展現出有意軟化其長期立場的跡象，包括要求基輔放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的計畫。

    蒲亭說，如果烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問莫斯科，他準備好與對方舉行會談，但任何這類會談必須事前充分準備、要能帶來實質成果。

    烏克蘭外交部長則回應說，將莫斯科作為會晤地點的提議「令人無法接受」。

    澤倫斯基一直積極尋求與蒲亭會面，針對可能達成協議的條件進行商討，即便雙方立場仍相距甚遠。澤倫斯基呼籲華府，若蒲亭不願妥協，就應對俄羅斯施加更多制裁。

    川普也一直致力於居間斡旋和平方案，表示希望兩位領導人能夠舉行會談，並揚言要對俄羅斯祭出次級制裁，但至今尚未採取行動。

    在遭遇西方大規模制裁、俄羅斯經濟面臨多重壓力之際，蒲亭表示，如果可能，他傾向透過外交手段、「以和平方式」結束這場戰爭。1140904

