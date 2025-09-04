全美第一槍！佛州宣布「終止」所有疫苗強制接種令

美國佛羅里達州醫務總監拉達波宣布，將終止所有州級疫苗強制令，包括兒童就學所需的接種要求。（美聯社檔案照）

2025/09/04 05:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國佛羅里達州的首席衛生官員3日宣布，將終止所有州級疫苗強制令，包括兒童就學所需的接種要求，這將使佛州成為全美國第一個完全退出此一被視為可提升疫苗接種率，並控制傳染病蔓延的作法的州。

華盛頓郵報3日報導，佛州醫務總監拉達波（Joseph A. Ladapo）表示，每一項強制疫苗接種措施「都充滿了輕蔑與奴役」（drips with disdain and slavery）。他對疫苗及其他保護佛州居民的公衛措施的立場，引發公衛專家與倡議者的批評。

共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）支持這項作法，強調州政府可以片面取消部分疫苗接種強制規定，但「其餘的則需要立法機關修法」。

拉達波在記者會上表示，「目前大概有幾種，也許半打左右的疫苗，是被強制要求接種。這些肯定會取消。」「我們需要終止這些要求。這是正確的事情。」

美國所有州與哥倫比亞特區都規定，公立學校學生必須接種疫苗，但豁免條件因州而異。在佛州，除非有豁免，學生通常必須接種麻疹、腮腺炎、小兒麻痺症、水痘及乙型肝炎等疫苗。

拉達波因反對主流公衛指引而廣受批評。他去年呼籲停止使用mRNA新冠疫苗，理由是這些疫苗可能會「污染人體DNA」，但這類說法已被證實錯誤。他也是第一位呼籲社區停止在飲用水中添加氟化物的州級衛生官員，而氟化物被廣泛認為有助於改善口腔健康。

公衛專家隨即譴責拉達波的前述宣示。小兒科醫師、同時也是美國衛生與公共服務部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、著名批評者奧菲特（Paul Offit）表示，「我們可以預見麻疹將會捲土重來」，「其他傳染病也將隨之而來。這是前所未有的舉動，只會讓我們的孩子陷入不必要的風險之中。」

