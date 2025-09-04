加薩重建前提 白宮最明確表態：哈瑪斯必須先解除武裝

白宮表示，哈瑪斯必須首先同意解除武裝，美國才能落實川普總統有關加薩走廊未來的「創造性解決方案」。圖為戰火摧殘下的加薩市。（法新社）

2025/09/04 05:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕白宮表示，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」必須首先同意解除武裝，美國才能落實川普總統有關加薩走廊未來的「創造性解決方案」。「美國之音」（VOA）指出，這是川普政府在推進其加薩戰後願景的條件方面，迄今發表的最明確聲明之一。

在美國之音2日獨家取得的1份聲明中，白宮表示，川普總統長期宣導創造性的解決方案，以改善巴勒斯坦人的生活，包括允許他們在加薩重建期間重新安置在一個「新的、美好的」地點，但哈瑪斯必須首先同意解除武裝，並放棄在加薩的統治。

美國之音就華盛頓郵報8月31日發表的1篇報導，向白宮發出置評請求，前述內容則是白宮的回應。華郵報導指稱，川普政府正在評估加薩戰後的重建計畫，關於這項計畫的招標說明書顯示，華府有意託管加薩至少10年，同時將其轉型為旅遊度假勝地與高科技製造和技術中心。

美國之音取得的這份白宮聲明，並未具體提及華郵該篇報導，並強調「白宮目前沒有任何政策宣示」。

川普最早在今年2月提議美國接管加薩，並將200萬巴勒斯坦居民永久和「自願」遷移，好讓這塊巴勒斯坦飛地能夠重建。川普團隊一再呼籲哈瑪斯解除武裝，否則將被摧毀，並表態支持以色列殲滅哈瑪斯的軍事行動。

今年，哈瑪斯參與阿拉伯國家斡旋並獲得美國支持的談判，以爭取該組織同意釋放在加薩的部分以色列人質，換取以色列暫時停火，並釋放因安全問題而被關押的巴勒斯坦囚犯，但哈瑪斯始終拒絕解除武裝。

