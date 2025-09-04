稱人類可活到150歲!習近平閒聊器官移植 矢板明夫酸：還能當78年國家主席

習近平、普廷、金正恩9月3日同框九三閱兵大典。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，沒想到在活動開始前，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷私下談到「器官移植」、「長生不老」的對話意外流出，引發國際輿論譁然。印太戰略智庫執行長矢板明夫酸，習近平說人類或許能夠活到150歲，若他的夢想成真，多災多難的中國人民，還要在其黑暗統治下度過將近一個世紀！

矢板明夫3日深夜在臉書發文，「今天在北京天安門廣場上舉行了二戰結束80週年閱兵。中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩同框現身。三人並肩步行登上天安門觀禮台期間，一段被直播收錄的對話意外成為焦點。」

「三人在翻譯的陪同下，邊走邊交談，氣氛顯得很輕鬆。金正恩先稱很高興再度見到習近平，習近平亦回應『很久沒有見面』。隨後對話聲音一度消失，但在談到年齡時，聲音再度清晰。傳譯員轉述普廷的話稱『隨著生物科技發展，器官會不斷移植，人會越活越年輕，甚至能長生不老』，習近平隨即表示很難預測，指本世紀人類可能『可以活到150歲』。」

矢板明夫吐槽，「本來以為這三個人會談一些『如何對付美國』等天下大事。沒想到，竟然是在酒桌上常聽到的科技八卦。不過，由此可知，幾位獨裁者今天最想要的，和當年的秦始皇一樣，是『長生不老』。」

他接著酸：「習近平今年72歲，如果能活到150歲的話，大概是2103年。中國國家主席的任期限制已經被取消，照現在這種大量排除異己、不設接班人的模式繼續維持下去，習近平還可以再當78年國家主席。如果習近平夢想成真，多災多難的中國人民，還要在其黑暗統治下度過將近一個世紀的時光。」

最後矢板明夫表示，「不過，這幾天在媒體畫面上看到的習近平，印堂發黑、步履蹣跚，好像健康狀況不佳。從去年就開始頻頻傳出的『中風』說法，似乎也不是空穴來風。三位獨裁者統治的國家，人權不受尊重，民眾被稱為『韭菜』、『人礦』。聽到三個人在交談中，提到了『器官會不斷移植』這幾個字，讓人細思極恐。」

