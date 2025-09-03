消失50年重見天日! 「諾貝爾獎」創辦人專利文件失而復得

佚失50年的諾貝爾專利文件失而復得。（法新社）

2025/09/03 23:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕十多份屬於瑞典化學家、發明家暨慈善家，同時也是著名「諾貝爾獎」創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）的專利文件，在佚失幾乎50年後，最近在瑞典一對夫婦的夏季渡假屋中被發現。

《法新社》報導，諾貝爾獎基金會主席華內（Hanna Stjärne）表示，基金會接到一名在一家拍賣行工作的人來電，「他手上有瑞典南部布萊金厄（Blekinge）一對夫婦提供的文件」，這對夫婦是在他們的夏季渡假屋裡發現這些文件，「基金會查看了這些文件，這真的是極具重要性、我們希望為後世保存的文件」。

請繼續往下閱讀...

1867年發明炸藥的諾貝爾，在世時曾在瑞典、俄羅斯、德國、法國、美國、英國和義大利等多個國家居住，被暱稱為「全世界最富有的流浪漢」。為了保護他的專利，以及避免長途運輸硝化甘油的危險，他在多個不同國家開設公司，在數個國家擁有數百項專利，大多數是有關利用硝化甘油製作炸藥的方法和用途。諾貝爾獎是在他過世後，依照其遺囑設立。

華內表示，不知道這些專利文件是怎麼流落到那間屋子，但是「它們為一窺諾貝爾的人生，提供獨特的視角」，「打開這些文件，看著它們，感受150年前的生活是什麼模樣，以及他在歐洲遊歷、工作的情況，令人感到驚嘆」。

佚失50年的諾貝爾專利文件失而復得。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法