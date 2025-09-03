普廷 : 若澤倫斯基願往莫斯科 已準備好與其直接會談

俄國總統普廷3日晚間在北京舉行訪華記者會。（路透）

2025/09/03 22:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷3日表示，若烏克蘭總統澤倫斯基願意前往莫斯科，他已準備好與其舉行直接會談。然而，普廷同時對此舉的實際效益提出質疑，稱「這樣的會面是否值得，仍有待觀察」，為可能的峰會前景蒙上陰影。

路透報導，這項聲明是普廷在結束對中國的訪問後，於當地發表的談話。近期，澤倫斯基持續尋求與普廷直接對話，希望能就結束長達三年多的戰爭展開談判。美國總統川普也公開表示，希望促成兩位領導人會面，以推動和平進程。

請繼續往下閱讀...

對此，普廷重申，他從未排除與澤倫斯基會面的可能性，並強調俄方「一直保持開放態度」。但他再次重申克里姆林宮一貫的立場：任何高層會談都必須經過「充分且周詳的準備」，且必須能產生「具體成果」，而非僅是象徵性的會晤。

值得注意的是，普廷在談話中為可能的和平進程設下前提條件。他認為，若要取得實質進展，烏克蘭必須採取一系列政治舉措，包括取消目前實施的戒嚴令、舉行總統與議會選舉，並就領土歸屬等敏感問題舉行公投。俄羅斯聲稱已於2022年吞併烏克蘭四個地區，基輔當局及多數西方國家均駁斥此舉為殖民式征服戰爭所支持的非法領土掠奪企圖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法