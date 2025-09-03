北京閱兵後雙邊會談 普廷讚北韓軍烏戰英勇 金正恩：將盡我所能助俄

俄羅斯總統普廷（右）和北韓領導人金正恩（左）3日在北京會談。（歐新社）

2025/09/03 21:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩3日在出席中國閱兵典禮後，舉行雙邊會談，普廷感謝北韓派兵支援俄國的烏克蘭戰爭，金正恩承諾，將「盡我所能」協助俄羅斯。普廷在會談中也邀請金正恩訪問俄羅斯。

根據英國《衛報》、南韓《韓聯社》報導，普廷和金正恩的雙邊會談進行超過2個小時，普廷在會談上感謝北韓派兵參戰，支援俄羅斯，俄國絕對不會忘記北韓軍隊的英勇表現；普廷還說，兩國關係「友好可靠」。

金正恩對普廷高度讚賞北韓軍隊，表達感謝，表示北韓與俄國關係在所有領域都有進展，他承諾，將「盡我所能」協助俄羅斯，並稱「身為兄弟之邦，援助俄國也是北韓應盡的義務」。普廷還邀請金正恩訪問俄羅斯，金正恩在會談結束時告訴普廷「很快再見」，普廷回以「我們正在等待您」。

北韓和俄羅斯去年簽署共同防禦條約，在2國一方發生戰爭時，另一方有義務向對方提供「軍事和其他援助」。

就在普廷在北京與金正恩、中國領導人習近平出席閱兵典禮之際，俄國前一夜以500多架無人機、20多枚飛彈，攻擊烏克蘭西部和中部平民設施、尤其是能源設施。烏國總統澤倫斯基3日批評，普廷在「秀他的逍遙法外」，呼籲加強制裁莫斯科，「這無疑地需要世界回應，正由於主要針對俄國戰爭經濟的施壓不夠，使這場侵略得以持續下去」。

普廷與金正恩3日在北京雙邊會談後，相擁道別。（法新社）

