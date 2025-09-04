大崩潰！58歲母謊稱旅行 卻到瑞士安樂死...女兒直呼無法接受

愛爾蘭女子斯勞和家人宣稱要和朋友去度假，卻獨自飛往瑞士以安樂死結束生命。（圖翻攝自Maureen Slough臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一位母親今年7月份和家人宣稱要和朋友去度假，實則獨自飛往瑞士，選擇安樂死結束自己的生命。

綜合外媒報導，來自愛爾蘭卡文郡（Cavan）的58歲女子斯勞（Maureen Slough），7月8日獨自搭機飛往瑞士，但其家人都以為她和朋友一起到立陶宛度假，絲毫不知這是斯勞為免家人阻止和難過的謊言。原來，斯勞本身患有精神疾病，早就對人世厭倦，瞞著家人聯繫位於瑞士巴塞爾（Basel）一間備受爭議的「自願協助死亡」（VAD）組織「佩加索斯協會」（Pegasos Swiss Association），支付1萬3000英鎊（約新台幣53.7萬）接受安樂死。

據悉，斯勞只將這件事告訴她在網上認識的一位朋友，並要求對自己的家人保密。但對方在7月9日還是選擇將這件事告訴斯勞的女兒羅亞爾（Megan Royal），希望羅亞爾可以阻止其母親。羅亞爾得知此事後震驚不已，馬上打電話給父親告知此事，並聯繫到當時已經在瑞士的斯勞。可是斯勞嘴上答應女兒會回家，實際上去意已決，隔天（7/10）下午離世。

斯勞在網上結識的朋友向羅亞爾透露，斯勞傳給她的最後一則訊息上寫著：「我不再是我自己了。我感覺過去一年一直生活在地獄裡，這很糟糕。我醒來時哭泣、全身顫抖，我一直處於恐懼之中，這不是我想要的生活……」事後得知，這些訊息是斯勞在佩加索斯協會去世前留下的遺言。

羅亞爾表示，母親離開那天，她在通訊軟體WhatsApp上收到一封陌生訊息，顯然是佩加索斯協會的人寄送的，對方告知她母親已經去世，其骨灰會在6至8週內寄給她的家人。收到訊息的那一刻，羅亞爾直呼感覺自己的世界崩塌了，至今無法接受母親的離開。

瑞士在1941年通過安樂死相關法案，合法化協助自殺，目前是唯一可接受外國人身分前往安樂死的國家，但辦理相關手續前，當事人家屬需知情並簽署同意書。羅亞爾表示，他們事前根本沒收到來自佩加索斯協會的任何通知，懷疑該協會可能偽造相關文件來執行安樂死，不過也有可能是母親親自偽造文書，決心想隱瞞家人，默默離開人世。

