九三閱兵「習普金」高調同框! 歐盟：對國際體系構成直接挑戰

習近平（中）、普廷（左）、金正恩（右）3日準備出席閱兵典禮。（法新社）

2025/09/03 21:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國3日在北京天安門廣場舉行閱兵典禮，俄羅斯總統普廷和北韓領導人金正恩，與中國國家主席習近平一起高調出席。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，這是力圖打造一股反西方的「新秩序」之一環，習近平等三人對國際體系構成直接挑戰。

《法新社》3日報導，卡拉斯在布魯塞爾表示，「看看習近平今天在北京與俄羅斯、伊朗、北韓領袖並肩站在一起，這不僅帶來反西方的印象，這是對基於規範的國際體系的直接挑戰」。她說，「這並非僅止於象徵性，俄羅斯對烏克蘭的戰爭，正在中國的支持下持續進行，這些是歐洲現在必須面對的現實」。

金正恩和普廷3日分別在習近平的左、右兩側，一起走過天安門廣場的紅毯，出席北京紀念抗戰勝利的盛大閱兵儀式，三人互相握手寒暄的場景，更是前所未見。

卡拉斯3日在演說中指出，「我們正面臨刻意改變國際秩序，中國和俄羅斯也都在大談，共同引領百年未有之變局，以及重新修訂全球安全秩序」。她說，面對這場全球動盪，歐洲需要加強施展其「地緣政治力量」，「一個新的全球秩序正在形成」，這個秩序之形成，歐洲不會缺席，「但是它將取決於歐洲願意做什麼，我們是否願意認識到歐洲需要扮演的地緣政治角色」。

