為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平普廷討論器官移植、活到150歲 央視直播出去

    習近平（中）、普廷（左）、金正恩（右）3日準備出席閱兵典禮。（法新社）

    習近平（中）、普廷（左）、金正恩（右）3日準備出席閱兵典禮。（法新社）

    2025/09/03 21:28

    〔中央社〕路透社報導，俄羅斯總統普廷今天與中國國家主席習近平並肩步行前往出席中共九三閱兵時，現場麥克風意外錄下兩人討論器官移植和人類是否有可能活到150歲。

    報導指出，在中國首都北京的這一幕發生於普廷（Vladimir Putin）、習近平和北韓領導人金正恩在20多位外國領袖代表團最前頭，一同步行前往觀禮紀念第二次世界大戰結束80週年的閱兵儀式期間。

    現場畫面透過國營的中央電視台直播，並由中國環球電視網、美聯社和路透社進行轉播。根據中國廣電主管機關數據，中央電視台轉播這場活動在網路上的觀看次數達19億次，電視收視人數則突破4億。

    當蒲亭與習近平一同步向天安門城樓，準備與金正恩一同觀禮時，可以聽見普廷隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續在發展。」在一段聽不清楚的對話之後，可以聽見翻譯員繼續說道：「人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老。」

    這時可以聽見在畫面之外的習近平以中文回應說：「有人預測呢，本世紀呢...可能可以活到150歲。」

    而金正恩則面帶微笑，望向普廷與習近平的方向。

    目前無法確定這段對話有沒有對金正恩進行翻譯。中央電視台的畫面無法清楚聽見收錄到普廷以俄語談話。

    俄羅斯政府沒有立即回應置評請求。中國外交部和中央電視台也都尚未回覆路透社的置評請求。

    當習近平開始談話時，畫面切換到天安門廣場的全景鏡頭，上述場景的收音逐漸淡出。

    僅僅30幾秒後，習近平、普廷和金正恩再次出現在鏡頭前，正一同步上閱兵台的階梯。

    普廷於8月31日抵達中國，出席一場由中國主辦的高峰會，與會者包括印度總理莫迪（Narendra Modi）等20多位非西方國家領袖。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播