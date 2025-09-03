中國斥菲允許林佳龍到訪 菲防長回嗆：勿強加紅線

我外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國厲聲警告菲律賓勿踩紅線，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線。（路透）

2025/09/03 21:09

〔中央社〕外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國厲聲警告菲律賓勿踩紅線，否則將付出代價。菲律賓國防部長鐵歐多洛今天回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線。

外交部長林佳龍傳於上週率經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部8月29日發布答記者問新聞稿，稱中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議，揚言「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。

請繼續往下閱讀...

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天在北部碧瑤市（Baguio）出席二戰勝利80週年紀念活動，有菲律賓媒體在場邊詢問他對中方警告的看法。

鐵歐多洛引述菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）說，不論訪客是誰，都不是以官方身分前來，而且台灣也未事先通報菲方，因為菲律賓是一個自由國家。

他說，中國不應把自己設的紅線強加給菲律賓，就算台灣方面有官員訪菲，這也是菲律賓的事；就算林佳龍有來，他也沒有會見菲律賓的任何政府官員。

菲律賓總統府4月頒布備忘錄通告，放寬對菲台政府官員交流的嚴格限制，准許菲律賓官員接待來自台灣的經貿及投資訪團，但仍禁止總統、副總統、外交部長和國防部長與台灣官員接觸。

鐵歐多洛強調，馬尼拉嚴守這項規定，但如果來訪者是民間人士或商人，那又另當別論。

他說，現在的問題不是林佳龍有沒有來，而是中國可不可以用他們所設的紅線，來阻止對菲律賓的投資、人道援助、災難回應合作以及人民交流，「這樣做對嗎？不對。」

鐵歐多洛稱，菲律賓確實承諾奉行「一中」政策，但北京不應就「一中」政策的意涵對菲律賓指手畫腳，特別是當某些事情發生在菲律賓的時候，誠如菲律賓不會干涉在中國發生的事情一樣。

他提醒民眾，不要忘記中國企圖搶奪菲律賓和整個太平洋的海洋資源。

鐵歐多洛說，中國本身也和台灣做生意，禁止菲台經貿交流之舉「很虛偽」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法