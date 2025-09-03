為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    比電影還扯！只因沒提供美乃滋 西班牙男竟縱火燒咖啡廳

    西班牙一名男子在餐廳用餐時，疑不滿餐廳無法提供美乃滋，竟潑灑汽油縱火，示意圖。（法新社）

    2025/09/03 21:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名男子日前在餐廳用餐時，疑似因不滿餐廳無法提供美乃滋，竟情緒失控潑灑汽油縱火，造成店內一片混亂。所幸店員冷靜滅火，僅釀成財物損失，無人傷亡。

    ODDITYCENTRAL》報導，事件發生在西班牙南部塞維亞省的比利亞弗蘭卡市。一名五十多歲男子8月20日與兒子前往當地一間咖啡廳用餐，點了兩份三明治後，他先後向兩名店員詢問是否有提供美乃滋，卻都被告知沒提供，讓男子怒氣沖沖地離開店內。

    令人意想不到的是，男子離開後竟在附近的加油站購買約1.5公升汽油，隨即返回咖啡廳，再次詢問是否有美乃滋，當店員再次稱沒有，他竟當場將汽油潑灑在吧檯並點火，引發火災。當時店內幾乎客滿，現場陷入一片混亂，所幸店員立即使用滅火器控制火勢，最終僅造成約9500美元（約新台幣29萬元）的財物損失。

    整起事件中，唯一傷者是縱火的男子本人，他在逃離現場時不慎燒傷左手，隨後被趕到的警方逮捕。店家事後表示，整起事件如同電影情節般超現實，並感謝員工臨危不亂，防止火勢擴大。目前該男子已被警方拘留，正等待法院進一步審理。事件曝光後，當地輿論譁然，不少民眾對男子僅因缺少美乃滋，就做出極端舉動感到震驚與不可思議。

