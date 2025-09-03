川普直指馬杜羅控制黑幫運毒 國務卿魯比歐：作戰狀態打擊毒梟

美國國務卿魯比歐。（法新社檔案照）

2025/09/03 20:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普下令美軍，打擊川普指稱為委內瑞拉毒梟幫派的運毒快艇後，國務卿魯比歐2日表示，川普政府採取「作戰狀態」對付毒梟幫派，將剷除這類組織，不論其根據地在哪。

川普2日在社群媒體發文，表示美軍部隊在他的命令下，2日上午在南方司令部責任區，打擊經確認為「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的毒品恐怖分子；川普並貼出一段黑白的空拍畫面，顯示一艘快艇搭載著數人航行在一處水域，之後爆炸成一團火球。

川普發文中直指，「阿拉瓜火車」被列為外國恐怖組織，受委內瑞拉總統馬杜羅控制，在美國、西半球多地犯下大規模謀殺、毒品走私、性交易以及暴力和恐怖活動；美軍打擊行動是在該艘快艇航行在公海時進行，造成11名恐怖分子喪生，美軍部隊全員平安。川普說，「這是對任何想把毒品帶進美國的人一個提醒，小心了！」

在此同時，國務卿魯比歐2日出發訪問墨西哥時也表示，川普政府採取「作戰狀態」對付毒梟幫派，不會滿足於執法單位一次次逐步查獲毒品，「我們將對充斥美國街頭、殺害美國人的毒梟幫派作戰」。

這項行動有可能顯著升高華府與卡拉卡斯政府之間的對峙。日前美軍派遣8艘軍艦到南美洲週邊部署。魯比歐強調，這種積極打擊毒梟的態度，是川普上任總統後的核心政策，川普「已經表明，他會動用美國的所有力量，打擊並且剷除這些毒品幫派，不論他們的根據地在哪」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

