川普政府緝毒行動「軍事化」 擊沉委內瑞拉運毒船揭序幕

〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍2日在總統川普命令下，對一艘美方指稱正運送毒品前往美國的船隻發動攻擊，擊斃11名「毒品恐怖份子」。《華盛頓郵報》2日報導引述專家看法，這項行動代表美國打擊毒品手段的一大轉變，更為「軍事化」，開啟美軍在西半球活動的新篇章。

川普2日表示，美軍打擊的該艘快艇，經確認為「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）毒梟幫派分子，並指被美國列為外國恐怖組織的「阿拉瓜火車」，受委內瑞拉總統馬杜羅控制。

這是目前所知，川普政府首次使用致命武力打擊來自拉丁美洲的毒品走私活動，也開啟美軍在西半球活動的新篇章。過去華府主要仰賴海岸防衛隊執行緝毒行動，對可疑毒品走私船進行攔截、登船檢查等。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）戰爭、非正規威脅暨恐怖主義計畫主任白曼（Daniel Byman）指出，「今天這場打擊行動，是川普政府採取的一種新的、更為軍事化的方式之一部分」，包括美軍擴大在該區域部署、無人機在墨西哥上空監視等種種行動，「這是顯著的轉變，但並不令人意外」。

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）研究委內瑞拉的高級分析師岡森（Phil Gunson）認為，2日的打擊是「威嚇行動」一環，馬杜羅勢必藉機指控美國「帝國主義干預」和「好戰」。他說，這次攻擊僅針對一艘船、而且發生在公海，若美軍決定進入領海，情況將完全不同。

