習近平、普廷私聊器官移植是「故意流出」？ 蔡慎坤曝對外傳遞1信號！

習近平與總統普廷在九三閱兵儀式正式登場前，私下一段談及器官移植的驚悚對話意外流出。（法新社）

2025/09/03 22:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，不料在活動開始前，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷，私下一段談及器官移植的驚悚對話意外流出，引發國際輿論譁然。經常針砭中國時政的旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤認為，這些對話其實是「故意洩漏」出來，目的是對外傳遞一個明確的信號：獨裁者不會退出政治舞台！

九三閱兵大典正式登場前，習近平和普廷、金正恩等人一同走向天安門城樓的路上，疑似沒注意有媒體在收音，普廷與習近平的「閒聊」意外被收錄。普廷先開口提到人體器官移植和人類壽命延長的話題，中文翻譯將普廷說的話轉譯給習近平：「隨著生物技術不斷地發展，人類的器官會不斷地移植，這可以讓我們活得越來越年輕，甚至可以長生不老」。習近平聽完笑了笑，回應道：「本世紀呢，（人類）可能可以活到150歲」。

據悉，現場畫面是由中國官媒《央視》直播，並授權《BBC》、《美聯社》和《路透社》等外媒進行轉播。中國廣電主管機關數據顯示，央視直播這場活動時，在網上的觀看次數達19億次，電視收視人數則突破4億。但在牆內播出時，有特別用音樂和旁白掩蓋習近平與普廷等領袖的對話。

這段對話曝光後隨即引發外界熱議，蔡慎坤在X平台上表示，幾乎所有獨裁者都希望長生不老且永遠掌權，他認為這些話是被故意洩漏出來，目的是對外傳遞一個明確的信號，就是「獨裁者不會退出政治舞台」。

蔡慎坤直言，習近平和普廷的對話很值得各界關注和警惕，「因為中俄近年著力發展生物科技，相信這段話是他們的真實想法，中俄領導人正在投入大量的科技和人才去追求長生不老。」他還說，「中俄朝伊組成聯盟，已對民主自由世界構成威脅，這次閱兵坐實中俄朝組成的聯盟已經完成，正挑戰原有的世界秩序和國際地緣政治格局。他們現有的領導人執政的時間越長，對世界的威脅越大。」

