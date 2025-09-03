南華早報：中共六大隱形軍力 閱兵看不見

共軍在閱兵中展示最新型的鷹擊19高超音速反艦飛彈。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港南華早報3日指出，中國在9月3日的抗日戰爭勝利80週年閱兵中，雖展示多項先進武器，但真正關鍵的戰略軍力仍深藏不露，這些「看不見的實力」才是中共軍事現代化的核心底牌。

報導指出，未展示的武器中，最受矚目的是兩款第六代匿蹤戰機「殲-36」與「殲-50」，雖已於去年底完成首飛並多次測試，但因仍處研發階段，不會公開展示。

此外，解放軍正測試電磁軌道砲與線圈砲等定向能武器，但因體積龐大，目前僅能安裝於艦艇上，無法參與地面閱兵。

在海軍部份，解放軍海軍最新「福建號」航空母艦預計今年服役，而下一代「004型航艦」也已啟動建造。此外，075型與076型兩棲突擊艦、以及新一代「096型」核動力彈道飛彈潛艦均在研發中。雖然這些艦艇無法現身，但其所搭載的艦載機或飛彈系統都在閱兵中亮相。

在水下部分，東海與南海正擴建「水下長城」監控網，用以追蹤敵方潛艦，確保自身核潛艦的生存與作戰安全。

其它閱兵無法窺見的還包括網路作戰與人工智慧（AI）實力。人工智慧已成解放軍現代化的核心。此次閱兵顯示AI技術廣泛應用於無人機、無人艦與機器人系統。其「AI大腦」雖不可見，卻是戰力關鍵。

在核子武力上，戰略核武仍是中國防衛政策基石，閱兵中可見到洲際彈道飛彈（ICBM）與轟-6戰略轟炸機，但最敏感的資產仍不會出現。包括核武指揮、控制與通訊系統（NC3）。西北沙漠中的加固飛彈井、綿延數千公里的「地下長城」隧道網，以及現役的「094A型」與研發中的「096型」核潛艦，均不會公開。

在太空部份，解放軍已建構太空監控體系，包含「遙感」系列偵察衛星、「北斗」導航系統與軍用通訊衛星。此外，具備反衛星（ASAT）能力的「實踐」系列太空載具，已展示近距離操作與干擾潛力。地面雷達站與紅外線預警衛星構成的早期預警系統，可遠距追蹤彈道飛彈，但相關設施不會出現在閱兵中。至於高度機密為「可重複使用實驗太空載具」，外界推測類似美國X-37B太空飛機，可長期駐留軌道執行軍事任務，但其仍屬最高機密，自然不會現身。

南早認為，中國龐大的國防工業體系，才是支撐軍備現代化的根本工業實力，以及真正的隱形王牌。

