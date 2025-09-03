為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    巴基斯坦俾路支省政治集會遭自殺炸彈攻擊 至少13死30傷

    安全人員2日在俾路支省自殺炸彈攻擊現檢查1輛受損車輛。（美聯社）

    安全人員2日在俾路支省自殺炸彈攻擊現檢查1輛受損車輛。（美聯社）

    2025/09/03 18:43

    〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦西南部動亂頻仍的俾路支省（Balochistan）2日發生自殺炸彈攻擊，警方與醫院人員3日指出，至少13人死亡與30人受傷。目前尚無任何組織或個人宣稱犯案。

    根據當地警方，1名自殺炸彈客是在當地1場政治集會散場時，於俾路支省首府奎達（Quetta）市郊的體育場附近的墓地引爆炸彈，自殺炸彈客的屍塊已被尋獲；當地公立醫院發言人則說，接收到13具遺體與數十名傷者，部分傷者傷勢危急。

    遭到自殺炸彈攻擊的這場政治集會，是為了紀念已故資深民族主義領袖、前俾路支省省長曼加爾（Sardar Ataullah Mengal）。

    警方表示，曼加爾創建的「俾路支民族黨」（Balochistan National Party）領導人、曼加爾之子阿赫塔・曼加爾（Akhtar Mengal），並未在攻擊中受傷，但其支持者有人死亡與受傷。直言批評巴國政府的阿赫塔・曼加爾經常舉辦集會，要求釋放失蹤的俾路支民族主義者。

    俾路支省省長巴格提（Sarfaraz Bugti）譴責該攻擊是「與人性為敵的懦夫行為」、下令盡可能對傷者提供最佳治療，以及展開高層調查以便將主使者緝捕歸案。

    俾路支省是巴國面積最大但人口最少的省份，數十年來飽受低度騷動、叛亂與攻擊所苦；已被美國列為恐怖組織的「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）主張脫離巴國中央政府獨立，分離主義者則主要針對安全部隊與來自巴國旁遮普省的工人。

    數名巴基斯坦男子2日在醫院外哀悼死於俾路支省自殺炸彈攻擊的親人。（路透）

    數名巴基斯坦男子2日在醫院外哀悼死於俾路支省自殺炸彈攻擊的親人。（路透）

    熱門推播