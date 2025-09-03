洛杉磯拖車司機拖走警車 拍片炫耀下場曝光

洛杉磯市一名拖吊車司機，駕駛拖吊車拖走一輛警車被逮，示意圖。（路透）

2025/09/03 20:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯市一名拖吊車司機，日前在聯邦特工逮捕非法移民時，駕駛拖吊車拖走封鎖現場的警車，並將過程拍攝上傳至社群媒體。國土安全調查局隨後透過影片追查到嫌犯，該司機已被控竊取政府財產罪，一旦定罪，最高可判處10年聯邦監禁。

綜合外媒報導，現年33歲的努涅斯（Bobby Nunez）於8月15日在洛杉磯市中心，干擾聯邦特工拘捕非法移民馬丁內斯（Tatiana Martinez）。當時特工已用兩輛閃著警示燈的警車封鎖馬丁內斯的車輛，以防她逃脫。這時努涅斯卻走向車輛，試圖打開副駕駛座車門，隨後趁特工分心，駕駛拖吊車將其中一輛警車拖走。

起訴書指出，被拖走的車輛內放有車鑰匙及鎖在保險箱內的槍械。努涅斯在拖車過程中，還拍攝影片並上傳至社群媒體，最終成為國土安全調查局追蹤他的線索。代理檢察官艾薩利（Bill Essayli）表示「他以為干擾我們的移民執法行動很好玩，現在只能在鐵窗後笑了」。努涅斯已被控竊取政府財產罪，一旦定罪，最高可判10年聯邦監禁。

美國國土安全部表示，自去年同期以來，移民及海關執法局特工遭受攻擊的案件暴增10倍。國土安全部部長克諾姆（Kristi Noem）強調「這些暴力行為不會阻止執法行動，我們的執法人員每天都持續依法執行任務，逮捕最嚴重的犯罪分子」。並表示，部門將加強特工安全措施，確保執法工作順利進行。

