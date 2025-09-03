為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    全球只有「這國家」沒蚊子！ 專家示警：未來恐失守

    「冰島」是完全沒有蚊子的國家。（美聯社）

    2025/09/03 20:45

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全世界幾乎所有國家都有蚊子，但有個國家例外，這個神奇的地方就是位於北歐、火山與冰川交織的「冰島」。不過，專家提醒，隨著全球暖化加劇，這個「無蚊天堂」未來恐怕不保。

    根據《Live Science》報導，冰島雖與挪威、蘇格蘭、格陵蘭等鄰近國家相距不遠，但周圍廣闊的海洋形成天然屏障，讓蚊子難以飛越登陸。即便偶爾有蚊子搭乘飛機抵達冰島，也無法在當地建立族群。冰島大學退休湖沼學教授Gísli Már Gíslason指出，冰島擁有不少適合蚊子產卵的水域，但漫長冬季與春秋兩季的反覆凍結與融化，會在幼蟲尚未發育完成前，就將牠們全部凍死。

    倫敦衛生與熱帶醫學院助理教授Robert Jones表示，蚊子幼蟲必須在「不結冰的液態水域」中成長，冰島冬季嚴寒與頻繁的凍融循環，讓蚊子族群難以存活。不過，他也警告，若未來冰島的春秋氣候暖化、凍結期縮短，蚊子有可能在當地建立永久族群，重演夏威夷在19世紀被蚊子入侵的歷史。

    雖然科學家認為，氣候變遷恐讓一般蚊種入侵冰島，但傳播登革熱、茲卡病毒等熱帶疾病的埃及斑蚊（Aedes屬），仍需要熱帶或亞熱帶環境才能繁衍，短期內不太可能在冰島生存。專家預測，即使到了2080年，北歐大部分地區仍不會爆發登革熱疫情。

    冰島擁有不少適合蚊子產卵的水域，但漫長冬季與春秋兩季的反覆凍結與融化，會在幼蟲尚未發育完成前，就將牠們全部凍死。（法新社）

