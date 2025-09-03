中國姊妹為狗屎大吵！狠拋2愛犬墜21樓 判決結果惹議

中國一名女子因酒後與妹妹為清理狗屎問題發生爭執，竟一氣之下將兩隻愛犬從21樓高樓拋下。（圖擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕太慘忍！中國浙江一名女子因酒後與妹妹為清理狗屎問題發生爭執，竟一氣之下將2隻愛犬從21樓高樓拋下，2犬墜地當場慘死。法院8月28日依「高空拋物罪」一審宣判，判處拘役4個月、緩刑8個月，並科罰金人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）。網友認為，此舉根本是虐殺動物，「兩條生命就這樣被草率結束，判太輕了」。

綜合中媒報導，案發於今年5月間，女子小琴與妹妹共同租住在溫嶺市一處高樓社區，當晚與男友及友人聚餐飲酒至凌晨4點才返家，卻見家中陽台及房內滿是狗屎，氣得當場叫醒妹妹理論。妹妹半夢半醒間不耐煩地踹了她一腳，口中怒吼：「都不想負責，就別養了！」酒醉的小琴聽後失控，竟將自己的小狗從窗戶拋下，不到一分鐘後，又將妹妹飼養的另一隻狗扔下去。

當時正準備上班的住戶翁姓男子目睹過程表示，體重僅1斤（約0.5公斤）的小狗直接墜地當場死亡，另一隻約12斤（約6公斤）的狗先撞上一棵鐵樹，再重摔地面，掙扎片刻後不治。隨後急忙錄影保存證據並通報社區管理員。

檢方調查後認定，小琴的行為屬於嚴重危害公共安全的高空拋物行為，所幸未傷及路人，否則後果不堪設想。最終，法院於8月28日作出一審判決，判處小琴拘役4個月，緩刑8個月，並科罰金4000元人民幣。

消息曝光後，在中國網路上掀起熱烈討論，許多網友痛批「喝酒不是藉口」、「根本是虐殺」、「兩條生命就這樣被草率結束，判太輕了」。也有人指出，事件凸顯高空拋物的潛在危險，呼籲相關單位應加強宣導與立法，避免憾事再次發生。

