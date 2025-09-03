為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教唆輕生？美少年與ChatGPT對話後身亡 OpenAI急推「家長監護」

    ChatGPT開發商OpenAI緊急宣布，將在1個月內為其產品新增「家長監護」功能。（法新社資料照）

    ChatGPT開發商OpenAI緊急宣布，將在1個月內為其產品新增「家長監護」功能。（法新社資料照）

    2025/09/03 17:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，全球最受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，正捲入一場教唆青少年輕生的駭人官司。在一對美國夫婦上週提告、指控ChatGPT「鼓勵」他們16歲的兒子結束生命後，其開發商OpenAI週二（2日）緊急宣布，將在1個月內為其產品新增「家長監護」功能。

    驚悚對話曝！教偷酒、分析繩結

    這對名為雷恩（Raine）的夫婦，在上週向加州法院提出的訴狀中，指控ChatGPT在2024至2025年間，與他們16歲兒子亞當（Adam）培養了數個月的親密關係。訴狀更揭露，今年4月11日、也就是亞當輕生前最後一次對話中，ChatGPT不僅教他如何從父母那裡偷來伏特加，更對他綁好的一個繩結提供了「技術分析」，確認其「有機會懸吊起一個人」。數小時後，亞當便被發現以此方式身亡。

    協助提告的律師丁瑟（Melodi Dincer）指出，ChatGPT的產品設計會讓使用者感覺在與一個真人聊天，進而誘使其分享越來越多個人私事，最終開始向這個「似乎擁有一切答案」的產品尋求建議與諮詢。她表示，正是這種設計，讓用戶很容易將聊天機器人置於朋友、治療師或醫生等值得信賴的角色。

    面對訴訟，OpenAI在部落格文章中宣布，將在一個月內推出新功能，允許家長連結孩子的帳戶，並在「系統偵測到青少年處於急性困擾時」，向家長發出通知。然而，丁瑟批評，OpenAI此舉僅是「最低標準」，且暴露出許多簡單的安全措施本應早就實施。OpenAI則在聲明中表示，將持續改進其模型辨識與回應心理困擾信號的能力。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播