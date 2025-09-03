教唆輕生？美少年與ChatGPT對話後身亡 OpenAI急推「家長監護」

ChatGPT開發商OpenAI緊急宣布，將在1個月內為其產品新增「家長監護」功能。（法新社資料照）

2025/09/03 17:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，全球最受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，正捲入一場教唆青少年輕生的駭人官司。在一對美國夫婦上週提告、指控ChatGPT「鼓勵」他們16歲的兒子結束生命後，其開發商OpenAI週二（2日）緊急宣布，將在1個月內為其產品新增「家長監護」功能。

驚悚對話曝！教偷酒、分析繩結

這對名為雷恩（Raine）的夫婦，在上週向加州法院提出的訴狀中，指控ChatGPT在2024至2025年間，與他們16歲兒子亞當（Adam）培養了數個月的親密關係。訴狀更揭露，今年4月11日、也就是亞當輕生前最後一次對話中，ChatGPT不僅教他如何從父母那裡偷來伏特加，更對他綁好的一個繩結提供了「技術分析」，確認其「有機會懸吊起一個人」。數小時後，亞當便被發現以此方式身亡。

協助提告的律師丁瑟（Melodi Dincer）指出，ChatGPT的產品設計會讓使用者感覺在與一個真人聊天，進而誘使其分享越來越多個人私事，最終開始向這個「似乎擁有一切答案」的產品尋求建議與諮詢。她表示，正是這種設計，讓用戶很容易將聊天機器人置於朋友、治療師或醫生等值得信賴的角色。

面對訴訟，OpenAI在部落格文章中宣布，將在一個月內推出新功能，允許家長連結孩子的帳戶，並在「系統偵測到青少年處於急性困擾時」，向家長發出通知。然而，丁瑟批評，OpenAI此舉僅是「最低標準」，且暴露出許多簡單的安全措施本應早就實施。OpenAI則在聲明中表示，將持續改進其模型辨識與回應心理困擾信號的能力。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

