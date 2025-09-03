習近平、普廷九三閱兵驚悚對話流出 汪浩嘆「三重諷刺」！

九三閱兵大典登場前，習近平與普廷私下一段談及器官移植的驚悚對話意外流出，引發國際輿論譁然。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天（3日）上午在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，不料在活動開始前，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷，私下一段談及器官移植的驚悚對話意外流出，引發國際輿論譁然。名嘴汪浩直言，從這習普2人的對話中，可以明顯看到極權的「三重諷刺」，分別是權力焦慮、道德黑暗和歷史荒誕！

習近平在九三大閱兵這天，邀請到普廷、北韓領導人金正恩、伊朗總統佩澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等被西方民主陣營視為「新邪惡軸心國」的領袖齊聚一堂，國際高度關注。而今天閱兵大典正式登場前，習近平和普廷、金正恩等人一同走向天安門城樓的路上，疑似沒注意有媒體在收音，普廷與習近平的「閒聊」意外被收錄，因涉及中國長年來被外界質疑批評的活摘器官、盜賣等議題，掀起熱烈討論。

從《BBC》、《美聯社》、《路透》等多家外媒的直播影片可以看到，普廷先開口提到人體器官移植和人類壽命延長的話題，中文翻譯將普廷說的話轉譯給習近平：「隨著生物技術不斷地發展，人類的器官會不斷地移植，這可以讓我們活得越來越年輕，甚至可以長生不老」。習近平聽完笑了笑，回應道：「本世紀呢，（人類）可能可以活到150歲」。外媒指出，這3名威權國家領袖一向嚴格管控媒體，出席活動都是幕僚極度謹慎地去做安排，外人很難得知他們之間的即興交流，這次對話的流出，罕見讓外界聽到這些元首平時「刻意隱藏、不為人知的私語」。

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，雪梨科技大學（UTS）中國研究專家馮崇義（Feng Chongyi）表示，其實他對習近平和普廷私下討論延長壽命或長生不老並不意外，畢竟全球歷史上的獨裁者都曾追求過永生，且在中國這種盼望長生不死的傳統更久遠，而威權領袖在追逐此一目標的過程中，往往都會不擇手段。雪梨大學（USYD）中國研究學者陳明璐（Minglu Chen，音譯）則說，習近平、普廷、金正恩主導的政治體制不透明，外界幾乎沒有機會直接聽到他們的真實看法，如今罕見對話流出，外界終於得以窺見獨裁領袖對權力和死亡的態度，而相關言論也進一步顯示，「在中共的敘事裡，科學與政治緊密聯繫，科技與民族復興和中國大國地位息息相關。」

至於牆內，中國官媒用音樂掩蓋了閱兵大典前，習近平與普廷等領袖的對話，只聽得到中文旁白，中國國內社群沒有人公開討論這件事。

對此，汪浩在臉書發文，「九三閱兵，戰車轟鳴、飛彈高聳。普廷與習近平並肩立於天安門城樓，卻沒有專注於眼前的軍容，而是低聲談論著『只要器官移植技術突破，我們都能活到一百五十歲』。這一句話，勝過千軍萬馬的荒謬。閱兵場上的士兵口號喊得鏗鏘，說隨時準備直奔戰場；然而城樓上的兩位領袖，心中卻在盤算如何戰勝時間、延續統治。所謂『反法西斯勝利紀念』，竟成為極權者自我長生的舞台背景。」

他接著說：「普廷與習的對話，映照著極權的三重諷刺。首先是權力焦慮，害怕失去位置，所以渴望永生。其次是道德黑暗，器官移植在中國飽受爭議，牽扯人權迫害與血腥黑幕，卻被當成延壽工具。最後是歷史荒誕，他們口中沒有同盟國、沒有民主自由，只有私人的『不老夢』。閱兵結束，群眾散去，天安門城樓依然矗立。但那一段對話，卻如同黑色幽默，在歷史記憶裡回盪。長生不老或許能延續肉體，卻掩不住政權的腐朽與恐懼。真正不朽的，不是權力，而是人民對自由的追求。」

