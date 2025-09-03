為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    九三閱兵私下竟談器官移植！ 習近平、普廷收音流出

    習近平今日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突提到器官移植、長生不老。（美聯社）

    習近平今日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突提到器官移植、長生不老。（美聯社）

    2025/09/03 19:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（3日）在北京天安門廣場主持閱兵儀式，紀念抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，並邀請俄羅斯總統普廷出席。期間卻發生意外插曲，麥克風意外收音到普廷透過翻譯，和習近平討論「器官移植」，而習近平豪不避諱表示，人類本世紀或許能活到150歲。

    根據《BBC》、《路透》等媒體的直播影片可見，習近平今日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突然表示，隨著生物技術的發展，人類的器官可不斷的移植，「越活越年輕」甚至可以「長生不老」，而習近平聽完，親口表示，本世紀人類可能「可以活到150歲」。而這段對話全被一支麥克風收錄下來，引發討論。

    根據《澳洲廣播公司》報導，普廷的話是透過翻譯現場轉達，但普廷本人的聲音並沒有被收錄的很好，這些現場收音、讓一般民眾得以一窺領導人們一些通常不為公眾所知的對話，但其餘對話內容都沒有被播出。

    報導指出，兩人對話時，中國電視台用音樂、腳本和旁白覆蓋了這一段聲音，《澳洲廣播公司》並沒有在中國社交媒體上、找到有人公開討論這段對話的跡象，對中國觀眾來說，三人的對話全部被旁白和音樂淹沒，完全聽不見。

    雪梨科技大學資深專家陳明祿（Feng Chongyi，音譯）表示，習近平、普廷、金正恩私下討論延壽和長生不老「並不意外」。「歷史上，全球的獨裁者都曾追求永生，而在中國這種傳統更長」，他指出「威權領袖在追逐長生不死的過程中會不擇手段。」

    相關影片（約3分35秒處）

    中國今於北京舉行閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩共同亮相天安門城樓。（美聯社）

    中國今於北京舉行閱兵，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩共同亮相天安門城樓。（美聯社）

