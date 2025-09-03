不是西方航線！ 中國空姐爆內幕「最愛飛非洲」 原因曝光

一位南方航空空服員近日在中國影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）透露，該航空機組員最嚮往的國際航線是直飛非洲的奈洛比航線。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕空服員的工作內容一直受民眾好奇。一名中國空服員近日透露，她所屬航空的機組人員最喜歡的國際航線不是飛往歐洲或美國等熱門目的地，而是飛往非洲，她並在影片中曝光背後原因是優渥的薪資、高級的食宿以及乘客良好的態度。

根據《CGSP》報導，一位南方航空空服員近日在中國影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）透露，該航空機組員最嚮往的國際航線是直飛非洲的奈洛比航線。報導指，南航於2015年開闢中國首條直飛非洲客運航線「廣州直飛肯亞奈洛比」，打破過去須透過河內、曼谷、杜拜或多哈等地轉機的旅程模式。為了培訓擔任此航線飛行的新進空服員，南航特地挑選精通英語的新人辦理公務護照、接種黃熱病疫苗，並進行非洲航線專業準備。

這條航線很快被機組員封為「暴利航線」，成為最搶手的班表之一。根據這位空服員披露，飛往奈洛比出勤，除了雙倍時薪與雙倍過夜津貼，還享有5到7天的長期停留安排。陸續安排入住五星級飯店、提供餐食，還能吃到中餐與火鍋，緩解濃濃的思鄉之情。

從她提供的薪資單可見，一趟廣州到奈洛比航程薪資約610美元（約新台幣1萬8700元），外加630美元（約新台幣1萬9300元）的過夜津貼，遠高於飛往澳洲航線的278美元（約新台幣8533元）薪資與135美元（約新台幣4144元）過夜津貼。

即便近年來航空公司已縮減津貼與福利，但奈洛比航線仍是機組員首選之一。她指出，與歐美航班上常見嚴苛乘客不同，奈洛比航線上的旅客多為非洲人士、中國派遣合約工與少數觀光客，態度謙恭，當空服員替他們服務時，對方真摯的感謝，讓工作氣氛更加輕鬆。

報導指，該影片內容讓人得以一窺中國航空業的內部運作方式，尤其是南航如何透過「高福利」誘因穩住服務需求與機組員士氣，也揭露了非洲航線在空服員心中的隱性高人氣，甚至勝過傳統西向目的地。

